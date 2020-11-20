Пережившей фашистское рабство пенсионерке не поверили, что она поехала в Германию не по своей воле

Такое письмо пришло из посольства. ФОТО: архив автора

Это стало настоящим ударом. Нет, не то, что пенсионерке отказали в выплате денег, а то, что посольство фактически обвинило ее в том, что 10-летняя в 1942 году Вера добровольно поехала в Германию и находилась там по собственной воле. «Мне больно смотреть на тещу, - сказал зять Веры Григорьевны Сергей Иванов. – Она очень переживает. Я понимаю, что это было написано, не подумав, но странно читать подобное в официальных письмах россиян. Знает ли тот, кто составлял это письмо, что происходило в Ленинградской области в 1942 году?»

«Нам не нужны эти деньги, мы хотим объяснений и извинений. Нельзя так поступать с пожилыми людьми. Веру Григорьевну фактически обвинили в том, что во время войны она была трудовым мигрантом, добровольно отправившей подзаработать на бюргерских полях. Неужели тот, кто писал это письмо, не подумал, что речь идет о пожилых и переживших тяжелые испытания людях?» - задался вопросом Сергей.

«В отделе социального обеспечения при посольстве не ставят под сомнение пребывание В.Г. Алексеенко в гитлеровской Германии и, разумеется, не высказывают никаких подозрений в ее адрес. Речь идет сугубо о соблюдении установленных российским законодательством требований к документам, подтверждающим статус несовершеннолетней узницы фашизма и позволяющим назначать полагающиеся ей выплаты.

В.Г.Алексеенко была подробно и, хотелось бы подчеркнуть, в уважительном ключе проинформирована о том, какими документами необходимо подкрепить свое заявление о получении единовременной выплаты в связи с 75-й годовщиной Великой Отечественной войны. Однако до настоящего времени кроме свидетельских показаний, зафиксированных в ФРГ в 1997 г., других подтверждающих бумаг представлено не было. В этой ситуации при всем нашем желании помочь осуществить такую выплату не позволяет закон. Заметим, что в схожей ситуации оказались 18 человек, при том что в 2020 г. упомянутую выплату получили свыше 550 человек, из них 37 малолетних узников фашизма.

Хотели бы также подчеркнуть, что в посольстве с особым уважением относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим жителям блокадного Ленинграда и несовершеннолетним узникам нацистских лагерей», - так ситуацию прокомментировала пресс-служба Посольства Российской Федерации в Эстонии.

Право на жизнь

Итак, давайте еще раз разберемся в ситуации. В подтверждение своего статуса Вера Григорьевна Алексеенко отправила в социальный отдел при посольстве свидетельские показания сына владельцев хутора, на котором она работала с матерью после того, как была угнана в Германию. В письме, присланном из соцотдела, сказано, что в качестве подтверждения принимаются документы военного времени, подтверждающие нахождение в концлагере, гетто и других учреждениях, созданных фашистами и их союзниками, архивные российские документы, выписки из книг перемещения воспитанников детских домов и, например, пропуска на предприятия, созданные фашистами и их союзниками. Принимаются и показания свидетелей, как у Веры Григорьевны, но это должны быть показания, данные в суде, а не добровольное признание, что человека видели и знают, что с ним было. Сына хозяина хутора никто не судил. Его родителей тоже, да и умерли они давно. То есть требуемого документа у Веры Григорьевны нет, и теперь его уже нигде не достать.

«Не в документах дело, я еще раз повторю, нам не нужны эти деньги. Теща сказала, что живет хорошо, пусть деньги останутся в России. Но мы хотим, чтобы перед Верой Григорьевной извинились за те слова, которые прозвучали в официальном письме из посольства», - объяснил Сергей Иванов.