Эстония планирует взять на вооружение экспресс-тесты на антиген

Департамент здоровья в настоящее время проводит валидационные исследования экспресс-тестов на антигены в нескольких закрытых помещениях, таких как больницы, тюрьмы и дома престарелых, и надеется на основе результатов этих исследований уже в конце января начать использовать экспресс-тесты на антигены в качестве альтернативы тестам ПЦР, сообщает портал новостей ERR.
"Валидационные исследования экспресс-тестов на антигены проводятся в различных европейских странах, включая Эстонию. Департамент здоровья приобрел 1000 экспресс-тестов, которые проверяются в закрытых средах, таких как больницы", - сказала заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.
По ее словам, результаты валидационных исследований сравниваются с обычными ПЦР-тестами; цель состоит в том, чтобы выяснить, при каких условиях ПЦР-тест может быть заменен экспресс-тестом на антигены или использован в дополнение к ПЦР-тестам.