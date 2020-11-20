Эстония планирует взять на вооружение экспресс-тесты на антиген

Департамент здоровья в настоящее время проводит валидационные исследования экспресс-тестов на антигены в нескольких закрытых помещениях, таких как больницы, тюрьмы и дома престарелых, и надеется на основе результатов этих исследований уже в конце января начать использовать экспресс-тесты на антигены в качестве альтернативы тестам ПЦР, сообщает портал новостей ERR.