С понедельника маски в общественных местах станут обязательными

Правительство решило, что с понедельника во всех общественных местах ношение маски станет обязательным, подтвердил порталу ERR министр культуры Тынис Лукас.
«Обязанность носить маски — это следующий шаг, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшилась», - объяснил Лукас, добавив, что людям с низким доходом эти средства индивидуальной защиты будут раздавать.
Что касается деятельности по интересам, то в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа она будет разрешена в небольших группах (до десяти человек), также с понедельника в детских спортивных кружках в помещении одновременно смогут находиться до десяти человек.
В кинотеатры и театры пустят до 400 человек, заполняемость столичных залов — 50 процентов: находиться там можно будет тоже только в маске.
«При организации крупных мероприятий на открытом воздухе предельное число участников снизится до 500», - сказал Тынис Лукас, добавив, что правительство также решило не применять ограничений на деятельность, связанную с гособороной.