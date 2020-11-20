С понедельника маски в общественных местах станут обязательными

«Обязанность носить маски — это следующий шаг, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшилась», - объяснил Лукас, добавив, что людям с низким доходом эти средства индивидуальной защиты будут раздавать.

Что касается деятельности по интересам, то в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа она будет разрешена в небольших группах (до десяти человек), также с понедельника в детских спортивных кружках в помещении одновременно смогут находиться до десяти человек.

В кинотеатры и театры пустят до 400 человек, заполняемость столичных залов — 50 процентов: находиться там можно будет тоже только в маске.