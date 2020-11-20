Берлинская полиция задержала школьного учителя по подозрению в каннибализме

41-летний учитель математики задержан в Берлине по подозрению в убийстве и каннибализме, предположительно, с целью получения сексуального удовлетворения.
В сообщении германской полиции он фигурирует как «Стефан Р». Германские законы о защите частной жизни запрещают раскрывать фамилии подозреваемых до предъявления официального обвинения.
8 ноября гуляющие в парке Бух на севере Берлина нашли кости 44-летнего мужчины, который перед этим два месяца числился пропавшим без вести. Его фамилия также не называется. В СМИ он фигурирует как «Стефан Т».
Криминалисты идентифицировали останки.
Как заявил представитель полиции популярному таблоиду «BZ», одна из костей была полностью обглодана, и имелись другие признаки, вызывающие сильное подозрение, что Стефан Т стал жертвой людоеда.
Собаки-ищейки привели полицию к жилищу подозреваемого.
Установлено, что он посещал соответствующие чаты в интернете, сообщает агентство DPA.
Убитый, по профессии инженер-электрик, вышел из дома незадолго до полуночи 5 сентября. О его исчезновении сообщили в полицию его соседи по съемной квартире.
Германские СМИ вспоминают нашумевшее дело «людоеда из Ротенбурга» Армина Майвеса, получившего в 2006 году пожизненный срок за то, что убил и съел в акте сексуально мотивированного каннибализма берлинского программиста Юргена Брандеса, причем последний сам на это согласился.
Майвес нашел жертву в интернете, снял убийство на видео, заморозил мясо в холодильнике и поедал его несколько месяцев.
В 2015 году, также в Германии, бывший сотрудник полиции признан виновным в убийстве человека, с которым он познакомился на интернет-форуме, посвященном каннибализму. 56-летний Детлев Гюнцель был приговорен к восьми с половиной годам тюремного заключения за то, что задушил, а затем расчленил 59-летнего бизнесмена из Ганновера.