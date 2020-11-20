Берлинская полиция задержала школьного учителя по подозрению в каннибализме

В сообщении германской полиции он фигурирует как «Стефан Р». Германские законы о защите частной жизни запрещают раскрывать фамилии подозреваемых до предъявления официального обвинения.

8 ноября гуляющие в парке Бух на севере Берлина нашли кости 44-летнего мужчины, который перед этим два месяца числился пропавшим без вести. Его фамилия также не называется. В СМИ он фигурирует как «Стефан Т».

Криминалисты идентифицировали останки.

Как заявил представитель полиции популярному таблоиду «BZ», одна из костей была полностью обглодана, и имелись другие признаки, вызывающие сильное подозрение, что Стефан Т стал жертвой людоеда.

Собаки-ищейки привели полицию к жилищу подозреваемого.

Установлено, что он посещал соответствующие чаты в интернете, сообщает агентство DPA.

Убитый, по профессии инженер-электрик, вышел из дома незадолго до полуночи 5 сентября. О его исчезновении сообщили в полицию его соседи по съемной квартире.

Германские СМИ вспоминают нашумевшее дело «людоеда из Ротенбурга» Армина Майвеса, получившего в 2006 году пожизненный срок за то, что убил и съел в акте сексуально мотивированного каннибализма берлинского программиста Юргена Брандеса, причем последний сам на это согласился.

Майвес нашел жертву в интернете, снял убийство на видео, заморозил мясо в холодильнике и поедал его несколько месяцев.