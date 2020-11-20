Пт, 20.11.2020
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Михаил Кылварт

В пятницу вечером в Эстонии цены на электроэнергию вырастут до небес

Elektriliinid

ФОТО: Mailiis Ollino

В пятницу вечером, начная с 17 часов, рыночные цены на электроэнергию вырастут на два часа до 200 евро за мегаватт-час и до 150 евро за мегаватт-час еще на один час. Это в несколько раз выше обычных рыночных цен на электроэнергию, пишет Postimees.

Eesti Energia сообщила, что резкий рост цен в основном связан с низким уровнем производства ветровой энергии в регионе, ограниченным производством ядерной энергии из-за аварий на скандинавских атомных электростанциях и быстрым ростом потребления электроэнергии из-за низких температур воздуха.

«Сегодня ночью рыночные цены на электроэнергию были очень низкими, и поэтому нагрузка Нарвских электростанций была ниже минимальных 50 мегаватт. Рано утром мы начали увеличивать производственную мощность электростанций, и к полудню мощность составила уже 800 мегаватт», - сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

По оценке Eesti Energia, сегодняшние высокие цены на электроэнергию были бы значительно выше без Нарвских электростанций, потому что для компенсации недостающей мощности в Скандинавии пришлось бы запускать электростанции на топочном мазуте с очень высокими производственными затратами.

Разница между максимальной и самой низкой почасовой ценой на электроэнергию за сегодняшние сутки составляет более 100 раз. Самая низкая почасовая ставка составляла 1,53 евро за мегаватт-час в ночное время, а самая высокая цена - с 18:00 сегодня вечером - составляет 200,89 евро за мегаватт-час.

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