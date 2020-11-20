В пятницу вечером в Эстонии цены на электроэнергию вырастут до небес

Eesti Energia сообщила, что резкий рост цен в основном связан с низким уровнем производства ветровой энергии в регионе, ограниченным производством ядерной энергии из-за аварий на скандинавских атомных электростанциях и быстрым ростом потребления электроэнергии из-за низких температур воздуха.

«Сегодня ночью рыночные цены на электроэнергию были очень низкими, и поэтому нагрузка Нарвских электростанций была ниже минимальных 50 мегаватт. Рано утром мы начали увеличивать производственную мощность электростанций, и к полудню мощность составила уже 800 мегаватт», - сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

По оценке Eesti Energia, сегодняшние высокие цены на электроэнергию были бы значительно выше без Нарвских электростанций, потому что для компенсации недостающей мощности в Скандинавии пришлось бы запускать электростанции на топочном мазуте с очень высокими производственными затратами.