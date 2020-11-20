В Тбилиси был захвачен офис финансовой компании, в заложниках девять человек
В Тбилиси в помещение микрофинансовой организации на проспекте Церетели, ворвался один вооруженный налетчик и взял в заложники девять человек.
Вскоре МВД Грузии сообщило, что неизвестный задержан, заложники не пострадали.
"Операция прошла успешно, после нескольких часов переговоров все заложники освобождены, преступник задержан", - заявил журналистам начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.
Ранее грузинские СМИ сообщили, что налетчик освободил шестерых из девяти заложников. СМИ также распространили видеобращение налетчика, в котором он призвал сограждан выходить на улицы и "сказать свое слово" против действующей власти. "Я буду бороться до последней капли крови. Ни Иванишвили (Бидзина Иванишвили, председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ), ни Саакашвили (Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии - ИФ) не должны указывать нам, как жить", - заявил на телефонную камеру преступник.
Телекомпания "Рустави 2" также показывала запись разговора с налетчикам из соцсети одного из заложников. Предполагалось, что он был пьян, требовал запрета азартных игр, отмены процентов по кредитам, повышения пенсии и снижения цен на лекарства.