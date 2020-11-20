В Тбилиси захвачен офис финансовой компании, в заложниках девять человек

Ранее, как сообщал грузинский Первый канал со ссылкой на очевидцев, в офис ворвались, предположительно, пять вооруженных налетчиков.

Сирадзе призвал СМИ не вести прямые репортажи с места событий, чтобы не мешать сотрудникам правоохранительных органов проводить спецоперацию.

На проспект Церетели прибыл спецназ, зона вокруг здания, где, возможно, находятся налетчики и заложники, оцеплена. Сообщается, что из прилегающих к зданию жилых домов полиция эвакуирует людей.