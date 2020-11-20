Пт, 20.11.2020
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Мартин Мельдер

В Тбилиси захвачен офис финансовой компании, в заложниках девять человек

Заложник. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В Тбилиси в помещение микрофинансовой организации на проспекте Церетели, ворвался один вооруженный налетчик и взял в заложники девять человек, сообщил начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе. Захвачено помещение микрофинансовой организации NBC ("Бизнес Капитал").

Ранее, как сообщал грузинский Первый канал со ссылкой на очевидцев, в офис ворвались, предположительно, пять вооруженных налетчиков.

Сирадзе призвал СМИ не вести прямые репортажи с места событий, чтобы не мешать сотрудникам правоохранительных органов проводить спецоперацию.

На проспект Церетели прибыл спецназ, зона вокруг здания, где, возможно, находятся налетчики и заложники, оцеплена. Сообщается, что из прилегающих к зданию жилых домов полиция эвакуирует людей.

Расследование ведется по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и грабежа (236 и 179 УК Грузии).

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