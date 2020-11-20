Прогноз: строительный сектор Эстонии потеряет миллиард евро, спад продолжится

По его словам, во время прошлого кризиса подобный спад означал потерю 25 000 рабочих мест.

«Безработица в Эстонии еще не достигла своего пика, поэтому снижение продолжается. Скоро ухудшатся и условия финансирования», - считает бизнесмен.

Он опасается, что банки станут более осторожными и будут требовать от строительных проектов 50% самофинансирования и 80% предпродажи.

«Конечно, банк придет на помощь, но только на заключительном этапе, взяв на себя лишь 30% риска», - приводит издание слова Мюллера.