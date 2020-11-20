Пт, 20.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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  • Прогноз: строительный сектор Эстонии потеряет миллиард евро, спад продолжится

Прогноз: строительный сектор Эстонии потеряет миллиард евро, спад продолжится

Töölised ehitusplatsil. Ehitusfirmade hinnangul on neil sel aastal olukord veel hea, kuid kriis hakkab sinna hiilima uuel aastal. 

ФОТО: Tairo Lutter

Строительный сектор потеряет 1 миллиард евро из-за уменьшения количества частных заказов, считает член правления Союза строительных предпринимателей Эстонии и глава Nordecon Герд Мюллер. Об этом пишет DV.ee.

По его словам, во время прошлого кризиса подобный спад означал потерю 25 000 рабочих мест.

«Безработица в Эстонии еще не достигла своего пика, поэтому снижение продолжается. Скоро ухудшатся и условия финансирования», - считает бизнесмен.

Он опасается, что банки станут более осторожными и будут требовать от строительных проектов 50% самофинансирования и 80% предпродажи.

«Конечно, банк придет на помощь, но только на заключительном этапе, взяв на себя лишь 30% риска», - приводит издание слова Мюллера.

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