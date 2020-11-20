Эстонская компания построит киберполигон для Минобороны Люксембурга

По словам Андруса Кивисаара, председателя правления CybExer Technologies, тендер отличался очень сильной международной конкуренцией, и победа в нем – результат многолетних усилий CybExer. «Наша компания давно специализируется на строительстве и развитии киберполигонов. Нам очень приятно, что наша преданность делу и компетентность оценены на уровне НАТО. В своей повседневной работе мы видим, что сфера кибербезопасности становится все более важной, но в то же время более сложной. Хорошо начинать сотрудничать с клиентом, который разделяет наше видение, требователен в процессе развития киберполигона и нацелен на максимально высокое качество», – говорит Кивисаар.

Бен Фетлер, менеджер проекта кибербезопасности в Министерстве обороны Люксембурга, говорит, что Люксембург стал одним из самых важных пропагандистов информационных и коммуникационных технологий в Европейском Союзе. «В последние годы мы вложили огромные средства в развитие соединений и ИТ-инфраструктур, чтобы стать «умной страной» и одной из самых динамичных цифровых экономик в Европе. Все это требует защиты, и мы хотим в сотрудничестве с Агентством поддержки и закупок НАТО и CybExer создать в нашей национальной стратегии кибербезопасности тренировочную среду, которая поможет подготовить наши команды киберзащиты к борьбе даже с самыми сложными угрозами», – отмечает он.

Киберполигон – это симуляционная среда для ИТ-систем, позволяющая повысить потенциал организации в области киберзащиты посредством регулярного обучения и тестирования навыков. Компания CybExer Technologies подписала трехлетний контракт с Агентством поддержки и закупок НАТО на поставку киберполигона. Помимо создания платформы, компания проведет ряд тренингов и обеспечит работу и обслуживание киберполигона в течение всего контрактного периода.

При создании киберполигона CybExer использует признанные во всем мире решения по управлению полигоном для создания очень реалистичной и гибкой тренировочной среды. Киберполигон предназначен в первую очередь для Министерства обороны Люксембурга, но может также использоваться заинтересованными союзниками и партнерами по НАТО.

CybExer Technologies – ведущая компания Эстонии в области кибербезопасности. CybExer имеет обширный опыт создания обучающих платформ высокого уровня по кибербезопасности. CybExer предлагает различные тренинги и обучение по кибербезопасности, предназначенные для обычных пользователей компьютеров, технических экспертов и ведущих руководителей стратегического управления.