Пт, 20.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
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  • В Вильяндимаа столкнулись пять автомобилей

Фото ⟩ В Вильяндимаа столкнулись пять автомобилей

Фото с места ДТП.

ФОТО: Kenno Soo

В Вильяндимаа в деревне Айнду произошло столкновение сразу пяти автомобилей, пишет Sakala. По предварительным данным, скорая помощь доставила в больницу Вильянди трех человек.

По данным полиции, на данный момент в одной машине еще находятся люди, они не могут выбраться. Другие четыре автомобиля люди покинули. Спасатели работают на месте происшествия.

Фото с места ДТП.

ФОТО: Kenno Soo

По словам пресс-секретаря полиции Леаны Лойде, ДТП произошло на 42-м километре шоссе Имавере-Вильянди. 

Движение в сторону Вильянди закрыто, в сторону Таллинна движение восстановлено.

Полиция советует водителям использовать для объезда шоссе Вильянди-Пыльтсамаа  Таари-Аукси.

Фото с места ДТП.

ФОТО: Kenno Soo

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Фото с места ДТП.

ФОТО: Kenno Soo

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