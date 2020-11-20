Фото ⟩ В Вильяндимаа столкнулись пять автомобилей

В Вильяндимаа в деревне Айнду произошло столкновение сразу пяти автомобилей, пишет Sakala. По предварительным данным, скорая помощь доставила в больницу Вильянди трех человек.
По данным полиции, на данный момент в одной машине еще находятся люди, они не могут выбраться. Другие четыре автомобиля люди покинули. Спасатели работают на месте происшествия.
По словам пресс-секретаря полиции Леаны Лойде, ДТП произошло на 42-м километре шоссе Имавере-Вильянди.
Движение в сторону Вильянди закрыто, в сторону Таллинна движение восстановлено.
Полиция советует водителям использовать для объезда шоссе Вильянди-Пыльтсамаа Таари-Аукси.
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