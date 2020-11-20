Министр Майлис Репс уходит в отставку

«Последняя неделя была самой тяжелой в моей политической карьере. Я оказалась под давлением из-за совмещения ролей министра и матери. Признаю, что совершила ошибку и прошу прощения», - пишет Репс в соцсети.

Она желает обеспечить своим детям спокойную и безопасную обстановку. «Поэтому я решила уйти в отставку с должности министра образования и науки, взять политическую ответственность за совмещение работы и семейной жизни, - объяснилась Репс. - Благодарю всех, кто оказал мне поддержку».

Репс отметила, что продолжит работу в Рийгикогу.

Хотя министр образования Майлис Репс (Центристская партия) утверждала, что ее дети используют для передвижения поезд, из наблюдений журналистов Õhtuleht стало ясно, что Репс также использовует имущество министерства и водителя, например, когда отвозит детей в школу.

Журналисты Õhtuleht наблюдали за действиями Репс в течение трех рабочих дней, поскольку транспортировка детей министра за счет налогоплательщика является «публичной тайной», передает Postimees со ссылкой на Õhtuleht.

Репс написала в соцсетях, что за ее служебный автомобиль был уплачен налог на специальную льготу, чтобы его можно было бы использовал и внерабочее время. «На министерской должности у меня чрезвычайно долгие рабочие дни с напряженной логистикой, что не позволяет всегда отвозить детей в детский сад и в школу и забирать их оттуда на личном автомобиле. Я очень благодарна своему водителю, которые понимает ситуацию и объединяет эти шаги, чтобы я могла более эффективно выполнять рабочие обязанности министра», - написала Репс.