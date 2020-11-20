Ратас пообещал представить кандидата на пост министра образования в ближайшее время

Премьер-министр Юри Ратас в пятницу вечером в социальных сетях сообщил, что в ближайшее время представит кандидата на пост министра образования и науки вместо подавшей в отставку Майлис Репс.
«Сегодня был тяжелый день. Мы приняли ввести целый ряд ограничений для предотвращения распространения COVID-19. Вечер принес еще более тяжелое сообщение. Я встретился с Майлис, которая сообщила о своей отставке. Майлис без сомнения сильный министр, давний однопартиец и хороший друг. Это несомненно большая потеря как для сферы образования, так и для правительства», - подчеркнул Ратас.
Ратас подчеркнул, что Майлис Репс четырежды занимала пост министра образования и науки в Эстонии, она опытный член парламента и 17 лет проработала на благо Центристской партии, руководя различными партийными организациями и являясь членом правления партии.
Ратас поблагодарил Репс за огромный вклад и пожелал ей сил и успехов в работе в Рийгикогу, но в первую очередь — в сохранении своей семьи и любви.