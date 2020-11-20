Оппозиция позитивно оценила решение Майлис Репс подать в отставку с поста министра

По словам лидера Партии реформ Кайи Каллас, Майлис Репс поступила правильно, взяв на себя политическую ответственность и подав в отставку. Как отметила Каллас, отставка Репс является исключительным событием.

«В отношении конкретно этого правительство это исключительное событие. Как правило, все эти скандалы до последнего старались замять, но я считаю, что следует выразить уважение Майлис Репс за ее решение взять на себя политическую ответственность», - сказала Каллас.