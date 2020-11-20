Пт, 20.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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  • Оппозиция позитивно оценила решение Майлис Репс подать в отставку с поста министра

Оппозиция позитивно оценила решение Майлис Репс подать в отставку с поста министра

Кая Каллас, Партия реформ.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Руководители оппозиционных Партии реформ и Социал-демократической партии позитивно оценили решение члена Центристской партии Майлис Репс покинуть пост министра.

По словам лидера Партии реформ Кайи Каллас, Майлис Репс поступила правильно, взяв на себя политическую ответственность и подав в отставку. Как отметила Каллас, отставка Репс является исключительным событием.

«В отношении конкретно этого правительство это исключительное событие. Как правило, все эти скандалы до последнего старались замять, но я считаю, что следует выразить уважение Майлис Репс за ее решение взять на себя политическую ответственность», - сказала Каллас.

«Очень разумное решение, - прокомментировал отставку Репс председатель Социал-демократической партии Индрек Саар. - Я считаю, что это поведение, достойное министра, перешагнувшего те границы дозволенного, которые в демократическом обществе перешагивать не следует», - добавил Саар.

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