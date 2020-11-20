Журналисты узнали стоимость вакцины от коронавируса для стран ЕС

Представитель Европейской комиссии отказался комментировать Reuters цены и условия контрактов по вакцинe, заявив, что они конфиденциальны. В компании BioNTech от комментариев отказались. В Pfizer заявили, что для расчета цены поставок в ЕС была использована сложная формула, основанная на объеме и сроках поставок, а также сообщили, что сделка с ЕС представляет собой самый крупный первоначальный заказ на вакцину, клинические испытания которой еще не завершены. Цену, предусмотренную соглашением с ЕС, в компании также не раскрыли.