"Ситуация становится все хуже". Латвия приближается к 80% заполняемости коек

"Ситуация становится все хуже", - сказал Калейс, подчеркнув, что число госпитализированных пациентов с Covid-19 продолжает расти, в больницы до сих пор попадет больше людей, чем выписывается.

Сами по себе койки ничего не дают, потому что в основе всего персонал, пояснил Калейс, добавив, что в этом смысле ситуация является достаточно критической.

Именно нехватка персонала, по словам главы LSB, на сегодняшний день является самой существенной проблемой, потому что значительное количество медиков являются контактными лицами заболевших или сами заболели Covid-19.

Калейс заявил, что важно найти способ поднять мотивацию работников. При этом он подчеркнул, что медикам, которые работают именно с больными Covid-19, в Латвии выделены значительно более низкие доплаты, чем в других странах Балтии.

Например, в Литве размер доплат может достигнуть даже 100% от зарплаты, а в Эстонии в качестве доплаты выделяется конкретная сумма, а не процент от зарплаты, пояснил руководитель LSB.

Председатель правления LSB также сообщил, что в настоящее время ограничения доступности медицинских услуг основываются на наличии человеческих ресурсов. То есть, если врачи того или иного отделения больницы заболевают или становятся контактными лицами, то в больнице автоматически отменяется предоставление конкретных услуг.