Испания откроет лагеря для размещения семи тысяч мигрантов

По словам министра социальной защиты Испании Хосе Луиса Эскривы, лагеря будут подготовлены в течение нескольких недель в качестве временного решения этой проблемы. Правительство прорабатывает "более стабильные" варианты размещения переселенцев, добавил министр.

План правительства также предусматривает усиление спасательных групп береговой охраны, осуществляемой компанией "Сальваменто маритимо".

Сообщается, что реализация кампании по борьбе с миграционным кризисом обойдется примерно в $98,5 миллиона.

Ранее Испания объявила об открытии второго лагеря для мигрантов на острове Гран-Канария.

Правительство приняло решение разгрузить первый лагерь для переселенцев, в котором находятся около 2,3 тыс. мигрантов, и разместить на новой территории, предоставленной военными, на первом этапе около 800 человек.

По закону полиция может удерживать мигрантов, прибывающих без разрешения, в течение 72 часов. Исключением может стать карантин из-за положительного теста на COVID-19. Гуманитарные группы, работающие с беженцами, однако, утверждают, что переселенцы оставались ждать на пирсе более трех дней.