Купили в IKEA дешевый стеллаж, а получили дорогой интерьер

Подсчитано, что каждые пять секунд в одном из магазинов IKEA продается стеллаж BILLY. Впечатляющий факт, особенно если учесть, что этот стеллаж стал частью ассортимента магазина еще в 1979 году. Выбор настоящих книголюбов, который никогда не выходит из моды.

Шаг 1. Собираем стеллажи

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Для начала соберите два стеллажа IKEA BILLY шириной 40 см и один стеллаж IKEA BILLY шириной 80 см. Если у вас высокие потолки, можно использовать дополнительные верхние полки, чтобы стеллажи были необходимой высоты.

Шаг 2. Определяемся с размером

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Заранее продумайте, где будут располагаться стеллажи. Если вы хотите, чтобы стенка выглядела старинной, добавьте массивности и сделайте ее визуально больше, оставляя 13-сантиметровые промежутки между стеллажами. Не забудьте сбоку отступить от стены такое же расстояние.

К стеллажу на противоположной, свободной стороне прикрепите деревянный короб шириной 13 см, а высоту и глубину приведите в соответствие со стеллажом, чтобы короб стал его продолжением. Образовавшиеся промежутки позже будут закрыты декоративными панелями.

Шаг 3. Крепим стеллажи к стене

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Установите на стене деревянные бруски размером 5х10 см. Если понадобится выровнять уровень стены, используйте тонкие прокладки между мебелью и стеной. Прикрепите стеллажи к брускам с помощью небольших L-образных крепежных скоб. Если вы оставляете пространство между стеллажами, то скобы можно прикрепить к обеим сторонам стеллажа.

Шаг 4. Укрепляем конструкцию

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Используем идею с так называемой библиотечной лестницей. Чтобы лестница была надежно установлена, необходимо закрепить конструкцию из стеллажей сверху с помощью прямоугольного короба, который будет служить верхушкой шкафа. Заранее определитесь, где будут располагаться крепления для передвижной лестницы, и установите их на деревянном коробе. Закройте короб деревянными панелями.

Шаг 5. Встраиваем стенку с помощью декоративных элементов

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Чтобы создать эффект встроенной мебели, проложите сверху шкафа такой же потолочный плинтус, которым оформлена вся комната, а снизу повторите напольный плинтус. Старайтесь использовать максимально похожие модели или соберите необходимую из нескольких, как автор инструкции.

Шаг 6. Последние штрихи

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

После того, как вся конструкция будет надежно закреплена, спрячьте 13-сантиметровые промежутки между стеллажами за декоративными панелями, прикрепить которые можно клеевым пистолетом. Заполните все трещины и оставшиеся дыры герметиком. Осталось только покрасить стенку и повесить лестницу!

Шаг 7. Продумываем наполнение

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

А чтобы придать стеллажу законченный вид, заполните все полки предметами декора. Наконец-то для всего есть место!

С более подробным описанием работ можно ознакомиться ЗДЕСЬ.