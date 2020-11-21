Сб, 21.11.2020
Мы очень сильно постараемся, чтобы это рождество осталось незабываемым. И не только из-за распространения вируса. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт

Да уж! ⟩ Цена вас удивит: на Сааремаа сдается в аренду целый хутор

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: City24

На рынке съемного жилья Сааремаа появился уникальный, но и не дешевый хутор с отдельным спа-комплексом, пишет Kodustiil. 

История сдающегося в аренду хутора в деревне Илпла на Сааремаа восходит к началу ХХ века. В состав хуторского комплекса входят: жилой дом площадью 141,9 м2, оздоровительный спа-центр площадью 199,3 м2, летняя кухня, дровяной сарай и баня по-черному. Ежемесячная арендная плата составляет 2222 евро.

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: City24

Спа-комплекс построен в 2012 году. В нем имеются крытый бассейн с солнечным подогревом, финская сауна, паровая баня, джакузи, каминный зал и две просторные спальни. 

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back