Да уж! ⟩ Цена вас удивит: на Сааремаа сдается в аренду целый хутор

История сдающегося в аренду хутора в деревне Илпла на Сааремаа восходит к началу ХХ века. В состав хуторского комплекса входят: жилой дом площадью 141,9 м2, оздоровительный спа-центр площадью 199,3 м2, летняя кухня, дровяной сарай и баня по-черному. Ежемесячная арендная плата составляет 2222 евро.

Хутор на Сааремаа. ФОТО: City24

Спа-комплекс построен в 2012 году. В нем имеются крытый бассейн с солнечным подогревом, финская сауна, паровая баня, джакузи, каминный зал и две просторные спальни.

Хутор на Сааремаа. ФОТО: City24