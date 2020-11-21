Видео ⟩ В России на машину с крыши дома рухнула бетонная плита. Хозяин авто успел отскочить

Инцидент произошел утром 19 ноября, в соцсетях распространилось видео, снятое с камеры наблюдения на доме. На нем видно, как мужчина чистит машину от снега, потом смотрит вверх и отбегает — секунду спустя на автомобиль падает плита.

Владелец машины рассказал, что успел отбежать, потому что услышал "скрежет наверху". Он также отметил, что купил авто Nissan X-Trail только 2 недели назад.