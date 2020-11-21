Сб, 21.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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  • В России на машину с крыши дома рухнула бетонная плита. Хозяин авто успел отскочить

Видео ⟩ В России на машину с крыши дома рухнула бетонная плита. Хозяин авто успел отскочить

Auto pärast õnnetust.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Во Владивостоке бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на припаркованный автомобиль Nissan X-Trail. Его владелец находился рядом, но не пострадал. 

Инцидент произошел утром 19 ноября, в соцсетях распространилось видео, снятое с камеры наблюдения на доме. На нем видно, как мужчина чистит машину от снега, потом смотрит вверх и отбегает — секунду спустя на автомобиль падает плита. 

Владелец машины рассказал, что успел отбежать, потому что услышал "скрежет наверху". Он также отметил, что купил авто Nissan X-Trail только 2 недели назад.

Прокуратура Приморского края начала проверку в связи с инцидентом. По предварительным данным, на машину упал козырек вентиляционной шахты; в ведомстве отметили, что его потянули за собой обледеневшие провода. Накануне в Приморье шел сильный ледяной дождь, из-за которого более 100 тысяч человек остались без электричества. 

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