У сына президента США Трампа обнаружен коронавирус

Старший сын президента США Дональд Трамп — младший заболел коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Как рассказали собеседники агентства, сын американского лидера сдал положительный тест на COVID-19. Отмечается, что Трамп — младший ушел на самоизоляцию. Его представитель сообщил, что у него отсутствуют симптомы этого заболевания.
COVID-19 ранее поразил нескольких людей, связанных с Белым домом, включая президента Дональда Трампа, первую леди Меланию и младшего сына Трампа Бэррона.
В июле положительный результат на коронавирус дал тест Кимберли Гилфой, подруги Дональда Трампа-младшего.
Ранее в пятницу сообщили о положительном результате теста на коронавирус у сына адвоката президента Руди Джулиани Эндрю Джулиани.
Дональд Трамп-младший был самым решительным сторонником своего отца в вопросах коронавирусной пандемией - в прошлом месяце она заявил Fox News, что число смертей от Covid-19 упало до «почти полного отсутствия».