Сб, 21.11.2020
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Пеэп Тальвинг

У сына президента США Трампа обнаружен коронавирус

USA presidendi Donald Trumpi vanem poeg Donald Trump juunior.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Старший сын президента США Дональд Трамп — младший заболел коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Как рассказали собеседники агентства, сын американского лидера сдал положительный тест на COVID-19. Отмечается, что Трамп — младший ушел на самоизоляцию. Его представитель сообщил, что у него отсутствуют симптомы этого заболевания.

COVID-19 ранее поразил нескольких людей, связанных с Белым домом, включая президента Дональда Трампа, первую леди Меланию и младшего сына Трампа Бэррона.

В июле  положительный результат на коронавирус дал тест Кимберли Гилфой, подруги  Дональда Трампа-младшего.

Ранее в пятницу сообщили о положительном результате теста на коронавирус у  сына адвоката президента Руди Джулиани Эндрю Джулиани.

Дональд Трамп-младший был самым решительным сторонником своего отца в вопросах коронавирусной пандемией - в прошлом месяце она заявил Fox News, что число смертей от Covid-19 упало до «почти полного отсутствия».

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