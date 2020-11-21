У сына президента США Трампа обнаружен коронавирус

Как рассказали собеседники агентства, сын американского лидера сдал положительный тест на COVID-19. Отмечается, что Трамп — младший ушел на самоизоляцию. Его представитель сообщил, что у него отсутствуют симптомы этого заболевания.

COVID-19 ранее поразил нескольких людей, связанных с Белым домом, включая президента Дональда Трампа, первую леди Меланию и младшего сына Трампа Бэррона.

В июле положительный результат на коронавирус дал тест Кимберли Гилфой, подруги Дональда Трампа-младшего.

Ранее в пятницу сообщили о положительном результате теста на коронавирус у сына адвоката президента Руди Джулиани Эндрю Джулиани.