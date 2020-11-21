Фото и видео ⟩ Кийк: министр Репс сделала выбор между политикой и семьей

Министр образования и науки Майлис Репс вчера сообщила общественности, что подает в отставку из-за скандала со служебным автомобилем. По мнению министра социальных дела Танеля Кийка, эта отставка - большая потеря для Центристской партии, пишет Postimees.
Министр Кийк подтвердил, что уход с должности был решением самой Майлис Репс. "По-человечески это совершенно понятно, с учетом того давления, под которое она попала в связи с совмещением рабочей и семейной жизни", - сказал Кийк, добавив, что Репс - мать шести детей, так что, выбирая между политикой и семейной жизнью, она сделала выбор в пользу семьи.
"Для Центристской партии это, естественно, большая потеря, для правительства это большая потеря. Майлис Репс была министром образования и науки четыре срока. Она делала свою работу добросовестно. Я надеюсь, что она продолжит вносить свой вклад и в качестве члена Рийгикогу", - сказал Кийк.
По словам Кийка, коалиция, включая Марта Хельме, не оказывала давления на Репс. "Заявления Марта Хельме были некрасивыми. Это не та партия, которая имеет моральное право обвинять других".
Кийк добавил, что премьер-министр уже работает над поиском нового кандидата на пост министра.