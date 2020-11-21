Фото и видео ⟩ Кийк: министр Репс сделала выбор между политикой и семьей

Министр Кийк подтвердил, что уход с должности был решением самой Майлис Репс. "По-человечески это совершенно понятно, с учетом того давления, под которое она попала в связи с совмещением рабочей и семейной жизни", - сказал Кийк, добавив, что Репс - мать шести детей, так что, выбирая между политикой и семейной жизнью, она сделала выбор в пользу семьи.

"Для Центристской партии это, естественно, большая потеря, для правительства это большая потеря. Майлис Репс была министром образования и науки четыре срока. Она делала свою работу добросовестно. Я надеюсь, что она продолжит вносить свой вклад и в качестве члена Рийгикогу", - сказал Кийк.

По словам Кийка, коалиция, включая Марта Хельме, не оказывала давления на Репс. "Заявления Марта Хельме были некрасивыми. Это не та партия, которая имеет моральное право обвинять других".