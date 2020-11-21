Исследование: иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода

"Мы можем быть уверены, что как минимум в краткосрочной перспективе большинство людей, заболевших COVID-19, не заразятся им еще раз", - заявил профессор университета и один из авторов исследования Дэвид Эйр.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что возможность заразиться повторно после коронавируса в течение шести месяцев сохраняется, но такие случаи были крайне редки. Тем не менее, данных о том, как скоро можно заразиться COVID-19 повторно, у них пока нет.

Конечная цель исследования - выяснить, сколько времени будет находиться под защитой иммунитет человека после того, как он переболел вирусом.