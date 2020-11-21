Сб, 21.11.2020
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Михаил Кылварт
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  • Больницы Эстонии переходят на экстренный режим и увеличивают количество койко-мест

Больницы Эстонии переходят на экстренный режим и увеличивают количество койко-мест

Hingamisaparaadiga isolaator Tartu ülikooli kliinikumi intensiivraviosakonnas, mida sai pildistada suvel, kui haiglas ühtegi koroonapatsienti ei olnud. Pühapäevaste andmete järgi on üks patsient kliinikumis nüüd taas raskes seisundis ja juhitaval hingamisel.

ФОТО: Margus Ansu

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом больницы Эстонии переходят на экстренный режим и увеличивают количество койко-мест в общих палатах и интенсиве, сообщает Rus.ERR, добавляя, что по мере увеличения количества инфицированных будет уменьшаться плановое лечение, а в случае обострения хронических заболеваний жители страны могут обратиться в отделение экстренной медицины.

На повышенный уровень готовности к приему больных с COVID-19 переходят центральные и региональные больницы, также количество коек будет увеличено в больницах Нарвы, Раквере, Тарту, Пярну и Хийумаа.

В общей сложности на следующей неделе будет развернуто 265 коек в стационаре и 34 койки в интенсиве, при том, что в настоящее время для лечения больных с коронавирусом имеется 185 мест в общих палатах и 32 - в отделении интенсивной терапии.

"Прогнозы такие, что у нас к началу декабря на больничном лечении будут находиться около 200 человек, а возможно, что и больше - некоторые прогнозы говорят о 250 - так что мы готовимся к дополнительной эскалации при необходимости", - рассказывает медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.

На лечение одного больного с COVID-19, говорит Попов, необходимо в три раза больше ресурсов и медперсонала, чем при лечении других заболеваний, поэтому больницы готовятся к уменьшению объемов планового лечения. Больничная система Эстонии насчитывает свыше 5000 больничных коек. Все они будут задействованы, если того потребует ситуация.

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