Тарту вводит до конца года строгие меры профилактики коронавируса: кружки переходят на удаленку

Cтарейшина волости Ярно Лаур сообщил, что с понедельника до конца года деятельность музыкальной школы, спортивной школы и школы по интересам Табивере, а также кружков в детских садах и школах и других кружков по интересам будет проходить дистанционно. Если же это невозможно, учебная деятельность будет приостановлена.

По-прежнему разрешена деятельность по интересам на открытом воздухе - например, походы или занятия спортом на открытом воздухе,

«Мы отменяем аренду помещений управляемых учреждений для проведения досуга детей и взрослых (репетиции хора, народные танцы, спорт)», - говорится в сообщении.

До конца года учреждения культуры волости не будут организовывать контактные репетиции и концертную деятельность музыкальных коллективов, танцевальных коллективов и т.д. Запланированный рождественский концерт в церкви Экси будет отменен. В начале периода Адвента небольшие мероприятия будут проводиться под открытым небом

Волостная управа рекомендует молодежным центрам переносить как можно больше мероприятий на свежий воздух.

Волостные библиотеки реорганизуют работу и продолжат бесконтактную выдачу книг до конца года. Библиотеки Табивере и Ляхте останутся открытыми для школьников, а для постоянных пользователей будет организована бесконтактная выдача.

«Мы рекомендуем всем школам завершить контактное обучение и мероприятия за неделю до рождественских каникул. Мы надеемся, что так мы обеспечим достаточно времени, чтобы остановить волну инфекции», - добавил Лаур.