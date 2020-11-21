Тарту вводит до конца года строгие меры профилактики коронавируса: кружки переходят на удаленку

Ссылаясь на широкое распространение коронавируса, волостная управа Тарту решила с понедельника ограничить образование и занятия по интересам: на первых порах ограничения установлены до конца года, пишет Tartu Postimees.
Cтарейшина волости Ярно Лаур сообщил, что с понедельника до конца года деятельность музыкальной школы, спортивной школы и школы по интересам Табивере, а также кружков в детских садах и школах и других кружков по интересам будет проходить дистанционно. Если же это невозможно, учебная деятельность будет приостановлена.
По-прежнему разрешена деятельность по интересам на открытом воздухе - например, походы или занятия спортом на открытом воздухе,
«Мы отменяем аренду помещений управляемых учреждений для проведения досуга детей и взрослых (репетиции хора, народные танцы, спорт)», - говорится в сообщении.
До конца года учреждения культуры волости не будут организовывать контактные репетиции и концертную деятельность музыкальных коллективов, танцевальных коллективов и т.д. Запланированный рождественский концерт в церкви Экси будет отменен. В начале периода Адвента небольшие мероприятия будут проводиться под открытым небом
Волостная управа рекомендует молодежным центрам переносить как можно больше мероприятий на свежий воздух.
Волостные библиотеки реорганизуют работу и продолжат бесконтактную выдачу книг до конца года. Библиотеки Табивере и Ляхте останутся открытыми для школьников, а для постоянных пользователей будет организована бесконтактная выдача.
«Мы рекомендуем всем школам завершить контактное обучение и мероприятия за неделю до рождественских каникул. Мы надеемся, что так мы обеспечим достаточно времени, чтобы остановить волну инфекции», - добавил Лаур.
«Везде и для всех есть простой рецепт: соблюдайте дистанцию, надевайте маску, проветривайте помещения, мойте руки и скачайте мобильное приложение HOIA! В случае появления симптомов обязательно оставайтесь дома».