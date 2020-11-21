Сб, 21.11.2020
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Март Хельме
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  • Тарту вводит до конца года строгие меры профилактики коронавируса: кружки переходят на удаленку

Тарту вводит до конца года строгие меры профилактики коронавируса: кружки переходят на удаленку

Tartu vallavanem Jarno Laur pidi kevadel lahendama koroonakriisi Tabivere sotsiaalkeskuses.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Ссылаясь на широкое распространение коронавируса, волостная управа Тарту решила с понедельника ограничить образование и занятия по интересам: на первых порах ограничения установлены до конца года, пишет Tartu Postimees.

Cтарейшина волости Ярно Лаур сообщил, что с понедельника до конца года деятельность музыкальной школы, спортивной школы и школы по интересам Табивере, а также кружков в детских садах и школах и других кружков по интересам будет проходить дистанционно. Если же это невозможно, учебная деятельность будет приостановлена. 

По-прежнему разрешена деятельность по интересам на открытом воздухе - например, походы или занятия спортом на открытом воздухе, 

«Мы отменяем аренду помещений управляемых учреждений для проведения досуга детей и взрослых (репетиции хора, народные танцы, спорт)», - говорится в сообщении.

До конца года учреждения культуры волости не будут организовывать контактные репетиции и концертную деятельность музыкальных коллективов, танцевальных коллективов и т.д. Запланированный рождественский концерт в церкви Экси будет отменен. В начале периода Адвента небольшие мероприятия  будут проводиться под открытым небом

Волостная управа рекомендует молодежным центрам переносить как можно больше мероприятий на свежий воздух.

Волостные библиотеки реорганизуют работу и продолжат бесконтактную выдачу книг до конца года. Библиотеки Табивере и Ляхте останутся открытыми для школьников, а для постоянных пользователей будет организована бесконтактная выдача.

«Мы рекомендуем всем школам завершить контактное обучение и мероприятия за неделю до рождественских каникул. Мы надеемся, что так мы обеспечим достаточно времени, чтобы остановить волну инфекции», - добавил Лаур.

«Везде и для всех есть простой рецепт: соблюдайте дистанцию, надевайте маску, проветривайте помещения, мойте руки и скачайте мобильное приложение HOIA! В случае появления симптомов обязательно оставайтесь дома».

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