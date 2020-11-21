Обзор ⟩ В нынешнем составе правительства сменился уже седьмой министр

Шесть министров сменила Эстонская консервативная народная партия (EKRE), сегодня подала в отставку министр образования и науки от Центристской партии Майлис Репс. Из министров EKRE министр финансов Мартин Хельме - единственный, кто сохранил должностьс момента создания правительства.

Второе правительство Ратаса, коалиция Центристской партии, EKRE и Отечества, пробыло у власти всего два дня, когда объявил о своей отставке министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик (EKRE). Поводом стало возбужденное против него уголовное дело о семейном насилии. Новым министром внешней торговли и информационных технологий стала Керт Кинго.

Следующая смена в правительстве Ратаса снова ударила по портфелю министра внешней торговли и информационных технологий. 23 октября 2019 года министр Керт Кинго (EKRE) объявила о своей отставке. Причиной стала ее ложь во время выступления в Рийгикогу. В частности, Кинго подписала трудовой договор о найме Якко Вяли в качестве своего советника, но затем министр заявила в Рийгикогу, что она этого не делала.

25 ноября 2019 года премьер-министр Юри Ратас отправил в отставку министра сельского хозяйства Марта Ярвика (EKRE). Все началось с того, что программа Pealtnägija и Eesti Ekspress опубликовали истории о подозрениях в заражении продукции M.V.Wool листерией. Ярвик защищал компанию и рекомендовал ей подать в суд на находящийся в его ведении Ветеринарно-пищевой департамент. В конце концов, комиссия во главе с госсекретарем Таймаром Петеркопом приступила к расследованию деятельности Ярвика. Выяснилось, что Ярвик и его советник пытались вмешаться в надзорный процесс департамента. 25 ноября Ратас освободил Ярвика от должности, и Арво Аллер стал новым министром по делам сельской жизни.

17 апреля 2020 года EKRE объявила, что отзывает с должности Каймара Кару, министра внешней торговли и информационных технологий. Это был третий министр внешней торговли и информационных технологий от EKRE. Кару пробыл на посту пять месяцев и за это время не вступил в ряды EKRE. «Каймар Кару - хороший специалист, но, к сожалению, у него не сложились хорошие рабочие отношения с партией. У нас не возникло хорошей команды. Его деятельность вызвала непонимание и вопросы у членов партии», - сказал Март Хельме, тогдашний лидер партии. Четвертым министром внешней торговли и инфотехнологий в этом составе правительства стал Рауль Сием.

7 ноября 2020 года президент Керсти Кальюлайд освободила Рене Кокка (EKRE) от должности министра окружающей среды. Кокк решил уйти в отставку по состоянию здоровья. Новым министром окружающей среды стал Райн Эплер.

9 ноября 2020 года объявил о своей отставке внутренних дел Март Хельме (EKRE). Март и Мартин Хельме, выступая на радио, заявили, что Джо Байден, победивший на президентских выборах в США, был коррумпирован. На следующее утро Март Хельме объявил, что уходит в отставку. Новым министром внутренних дел стал Алар Ланеман. Это была шестая смена министра в EKRE. С момента начала правления только министр финансов Мартин Хельме остался на своей должности.