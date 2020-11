Обзор ⟩ В нынешнем составе правительства сменился уже седьмой министр

Tallinn. 08.09.2020. Valitsus kogunes Stenbocki eelarve arutelule. Valitsus jätkas tänasel kabinetinõupidamisel järgmise aasta riigieelarve ja aastate 2021–2024 riigi eelarvestrateegia aruteludega. Pildil Haridus- ja teadusminister Mailis Reps. The government gathered to Stenbock House to discuss state budget. At today\'s cabinet meeting, the government continued discussions on next year\'s state budget and the state budget strategy for 2021–2024. Foto Remo Tõnismäe, Postimees

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics