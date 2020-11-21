Сб, 21.11.2020
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Март Хельме

Обзор ⟩ В нынешнем составе правительства сменился уже седьмой министр

Tallinn. 08.09.2020. Valitsus kogunes Stenbocki eelarve arutelule. Valitsus jätkas tänasel kabinetinõupidamisel järgmise aasta riigieelarve ja aastate 2021–2024 riigi eelarvestrateegia aruteludega. Pildil Haridus- ja teadusminister Mailis Reps. The government gathered to Stenbock House to discuss state budget. At today\'s cabinet meeting, the government continued discussions on next year\'s state budget and the state budget strategy for 2021–2024. Foto Remo Tõnismäe, Postimees

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Во втором правительстве Юри Ратаса, начавшем работу в апреле 2019 года, в течение года и семи месяцев сменилось семь министров, пишет Postimees.

Шесть министров сменила Эстонская консервативная народная партия (EKRE), сегодня подала в отставку министр образования и науки от Центристской партии Майлис Репс. Из министров EKRE министр финансов Мартин Хельме - единственный, кто сохранил должностьс момента создания правительства.

Второе правительство Ратаса, коалиция Центристской партии, EKRE и Отечества, пробыло у власти всего два дня, когда объявил о своей отставке министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик (EKRE). Поводом стало возбужденное против него уголовное дело о семейном насилии. Новым министром внешней торговли и информационных технологий стала Керт Кинго.

Следующая смена в правительстве Ратаса снова ударила по портфелю министра внешней торговли и информационных технологий. 23 октября 2019 года министр Керт Кинго (EKRE) объявила о своей отставке. Причиной стала ее ложь во время выступления в Рийгикогу. В частности, Кинго подписала трудовой договор о найме Якко Вяли в качестве своего советника, но затем министр заявила в Рийгикогу, что она этого не делала.

25 ноября 2019 года премьер-министр Юри Ратас отправил в отставку министра сельского хозяйства Марта Ярвика (EKRE). Все началось с того, что программа Pealtnägija и Eesti Ekspress опубликовали истории о подозрениях в заражении продукции M.V.Wool листерией. Ярвик защищал компанию и рекомендовал ей подать в суд на находящийся в его ведении Ветеринарно-пищевой департамент. В конце концов, комиссия во главе с госсекретарем Таймаром Петеркопом приступила к расследованию деятельности Ярвика. Выяснилось, что Ярвик и его советник пытались вмешаться в надзорный процесс департамента. 25 ноября Ратас освободил Ярвика от должности, и Арво Аллер стал новым министром по делам сельской жизни.

17 апреля 2020 года EKRE объявила, что отзывает с должности Каймара Кару, министра внешней торговли и информационных технологий. Это был третий министр внешней торговли и информационных технологий от EKRE. Кару пробыл на посту пять месяцев и за это время не вступил в ряды EKRE. «Каймар Кару - хороший специалист, но, к сожалению, у него не сложились хорошие рабочие отношения с партией. У нас не возникло хорошей команды. Его деятельность вызвала непонимание и вопросы у членов партии», - сказал Март Хельме, тогдашний лидер партии. Четвертым министром внешней торговли и инфотехнологий в этом составе правительства стал Рауль Сием.

7 ноября 2020 года президент Керсти Кальюлайд освободила Рене Кокка (EKRE) от должности министра окружающей среды. Кокк решил уйти в отставку по состоянию здоровья. Новым министром окружающей среды стал Райн Эплер.

9 ноября 2020 года объявил о своей отставке внутренних дел Март Хельме (EKRE). Март и Мартин Хельме, выступая на радио, заявили, что Джо Байден, победивший на президентских выборах в США, был коррумпирован. На следующее утро Март Хельме объявил, что уходит в отставку. Новым министром внутренних дел стал Алар Ланеман. Это была шестая смена министра в EKRE. С момента начала правления только министр финансов Мартин Хельме остался на своей должности.

20 ноября министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) заявила о своей отставке. 17 ноября газета Õhtuleht написала, что Репс использует собственность министерства и водителя, например, когда отвозит детей в школу. Кроме того, министра спросили, использовала ли она служебный автомобиль во время поездки в Хорватию, на что Майлис Репс ответила, что он этого не делала. Через несколько часов министр написала в социальных сетях, о том, что дала журналистам краткий комментарий, в котором ошиблась в одном месте. «Я действительно однажды побывала в Хорватии пару лет назад на служебной машине. Прошу прощения, что не сразу вспомнила», - написала она.

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