Коронавирус добрался до стройплощадки магазина Lidl

«Конечно, это повлияет, ничего не поделать», - добавил он, комментируя ситуацию изданию Tartu Postimees.

Положительным оказался тест на коронавирус у одного работника, но поскольку бригада контактирует в теплушке, а на строительной площадке также бывают ситуации, когда работникам приходится работать нос к носу, им всем пришлось прекратить работу и сдать тесты. «Они пошли на тестирование и не ходят сейчас в общественных местах. Мы ждем ответов », - сказал вчера Тасуя.

В команде Savekate, задействованной в строительстве Lidl в качестве субподрядчика, состоит от шести до восьми человек, в зависимости от дня. Теперь стоит вопрос: вызывать ли работников на замену с других объектов или использовать услуги партнеров.