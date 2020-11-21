В Эстонии коронавирусом COVID-19 заразились еще 305 человек

Больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где коронавирус был диагностирован у 130 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 83 новых положительных теста, в Тартуском уезде - 32. 11 новых инфицированных выявлено в Пярнуском уезде и восемь - в Валгаском уезде. Пять новых инфицированных добавились в Раплама и Ляэне-Вирумаа , четыре новых инфицированных - в Ярвамаа. В Йыгевамаа и Пыльвамаа добавились по три новых инфицированных. Два новых носителя вируса зарегистрированы по результатам тестирования в уездах Ляэнемаа, Вильяндимаа и Вырумаа, один новый вирусоноситель добавился в уездах Хийумаа и Сааремаа. В 13 случаях положительных результатов теста в регистре народонаселения не было указано место жительства.