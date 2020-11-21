Сб, 21.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме

В Эстонии коронавирусом COVID-19 заразились еще 305 человек

Koroonaviiruse testimispunkt Valga haiglas.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5437 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 305, что составляет 5,6% от общего числа проведенных за сутки тестов.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 258,77 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 2,2%  от общего количества сделанных тестов.

На больничном лечении находятся 119 человек, восемь из них на - контролируемом дыхании.

Больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где коронавирус был диагностирован у 130 человек.  В Ида-Вирумаа добавилось 83 новых положительных теста, в Тартуском уезде - 32. 11 новых инфицированных выявлено в Пярнуском уезде и восемь - в Валгаском уезде. Пять новых инфицированных добавились в Раплама и Ляэне-Вирумаа , четыре новых инфицированных - в Ярвамаа. В Йыгевамаа и Пыльвамаа добавились по три новых инфицированных.  Два новых носителя вируса зарегистрированы по результатам тестирования в уездах Ляэнемаа, Вильяндимаа и Вырумаа, один новый вирусоноситель добавился в уездах Хийумаа и Сааремаа. В 13 случаях положительных результатов теста в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 87 человек с COVID-19.

Новость дополняется!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back