В Эстонии коронавирусом COVID-19 заразились еще 305 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5437 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 305, что составляет 5,6% от общего числа проведенных за сутки тестов.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 258,77 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 2,2% от общего количества сделанных тестов.
На больничном лечении находятся 119 человек, восемь из них на - контролируемом дыхании.
Больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где коронавирус был диагностирован у 130 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 83 новых положительных теста, в Тартуском уезде - 32. 11 новых инфицированных выявлено в Пярнуском уезде и восемь - в Валгаском уезде. Пять новых инфицированных добавились в Раплама и Ляэне-Вирумаа , четыре новых инфицированных - в Ярвамаа. В Йыгевамаа и Пыльвамаа добавились по три новых инфицированных. Два новых носителя вируса зарегистрированы по результатам тестирования в уездах Ляэнемаа, Вильяндимаа и Вырумаа, один новый вирусоноситель добавился в уездах Хийумаа и Сааремаа. В 13 случаях положительных результатов теста в регистре народонаселения не было указано место жительства.
Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 87 человек с COVID-19.
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