График ⟩ Какие эстонские компании зарабатывали самую большую годовую прибыль?

По сути, в списке 25 крупнейших получателей прибыли в Эстонии всего три предприятия: Swedbank и его предшественник Hansapank, Eesti Energia и SEB.

Swedbank/Hansapank занимает первые 13 мест в рейтинге годовой прибыли. В общей сложности Swedbank/Hansapank занимает 16 мест в рейтинге крупнейших получателей прибыли за 25 лет. За эти годы банковская группа заработала 3,4 миллиарда евро прибыли.

Вторым по величине получателем прибыли является государственная компания Eesti Energia, которая за четверть века представлена в рейтинге восемь раз и за эти годы заработала 1,13 миллиарда евро.

Прибыль банка SEB в 2007 году составила 129,5 миллиона евро, что поставило его на 20-е место в рейтинге крупнейших прибылей всех времен, а в прошлом году с прибылью в размере 100 миллионов евро банк оказался на 26-м месте.