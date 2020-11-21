График ⟩ Какие эстонские компании зарабатывали самую большую годовую прибыль?

В прошлом году в Эстонии самую большую прибыль получили банки Swedbank и SEB - 206 и 100 миллионов евро соответственно. Это был 8-й и 26-й cамый высокий годовой доход Эстонии за все времена, пишет Postimees.
По сути, в списке 25 крупнейших получателей прибыли в Эстонии всего три предприятия: Swedbank и его предшественник Hansapank, Eesti Energia и SEB.
Swedbank/Hansapank занимает первые 13 мест в рейтинге годовой прибыли. В общей сложности Swedbank/Hansapank занимает 16 мест в рейтинге крупнейших получателей прибыли за 25 лет. За эти годы банковская группа заработала 3,4 миллиарда евро прибыли.
Вторым по величине получателем прибыли является государственная компания Eesti Energia, которая за четверть века представлена в рейтинге восемь раз и за эти годы заработала 1,13 миллиарда евро.
Прибыль банка SEB в 2007 году составила 129,5 миллиона евро, что поставило его на 20-е место в рейтинге крупнейших прибылей всех времен, а в прошлом году с прибылью в размере 100 миллионов евро банк оказался на 26-м месте.
По данным Департамента статистики Эстонии, общая прибыль всех эстонских предприятий увеличилась на 72 процента до пяти миллиардов евро. Рост общей прибыли ста крупнейших компаний, входящих в составленный Postimees рейтинг, составил 7,6% и достиг 1,8 млрд евро.