Полезно ⟩ Эксперт по уборке советует: ковер можно почистить очень быстро и без пылесоса

Надоело собирать с мягкой мебели и ковров волосы? Это неприятное занятие становится еще неприятнее, если с вашим верным пылесосом что-то случилось, а навести порядок нужно срочно.

По словам Линси, английского эксперта по уборке, средство для удаления крупных частиц пыли с небольших ковров и мягкой мебели за считанные секунды есть в каждом втором доме, сообщает metro.co.uk.

Это - ролик с клейкой лентой для чистки одежды. У вас ведь есть такой дома? Ведь вполне логично: если этот незаменимый помощник в минуту очищает от волос и пуха ваше пальто, он не менее эффективно удалит пыль и волосы с ковра. Если у вас есть домашние животные, вам срочно необходимо такое подспорье.