Сб, 21.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Эксперт по уборке советует: ковер можно почистить очень быстро и без пылесоса

Полезно ⟩ Эксперт по уборке советует: ковер можно почистить очень быстро и без пылесоса

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Английская «королева чистоты» Lynsey дает весьма практичный совет по быстрой чистке ковров, пишет Kodustiil.

Надоело собирать с мягкой мебели и ковров волосы? Это неприятное занятие становится еще неприятнее, если с вашим верным пылесосом что-то случилось, а навести порядок нужно срочно. 

По словам Линси, английского эксперта по уборке, средство для удаления крупных частиц пыли с небольших ковров и мягкой мебели за считанные секунды есть в каждом втором доме, сообщает metro.co.uk.

Это - ролик с клейкой лентой для чистки одежды. У вас ведь есть такой дома? Ведь вполне логично: если этот незаменимый помощник в минуту очищает от волос и пуха ваше пальто, он не менее эффективно удалит пыль и волосы с ковра.  Если у вас есть домашние животные, вам срочно необходимо такое подспорье.  

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back