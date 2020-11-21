Исследования показали, как распространяется большинство случаев Covid-19

«По оценке Центра профилактики и борьбы с заболеваниями, более 50 процентов всех инфекций передается от людей, у которых нет симптомов, - отмечают эксперты центры. - Это означает, что по меньшей мере половина новых случаев заражения происходят от людей, которые точно не знают, опасны ли они для других».

По статистике, у 24 процентов переносчиков вирусов никогда не возникало симптомов, а у 35 процентов — симптомов не было в тот момент, когда они передавали вирус другому. Еще 41 процент людей заражал других, имея симптомы.