Исследования показали, как распространяется большинство случаев Covid-19
Большинство коронавирусных инфекций распространяют люди, у которых нет симптомов, сообщил центр профилактики и борьбы с заболеваниями США. Центр добавил, что это одна из основных причин, почему ношение масок так важно, передает CNN.
«По оценке Центра профилактики и борьбы с заболеваниями, более 50 процентов всех инфекций передается от людей, у которых нет симптомов, - отмечают эксперты центры. - Это означает, что по меньшей мере половина новых случаев заражения происходят от людей, которые точно не знают, опасны ли они для других».
По статистике, у 24 процентов переносчиков вирусов никогда не возникало симптомов, а у 35 процентов — симптомов не было в тот момент, когда они передавали вирус другому. Еще 41 процент людей заражал других, имея симптомы.
Самое опасное время для заражения других инфекцией наступает спустя пять дней после заражения, считают в центре. И хотя статистика показала, что в 59 процентов случаев заражения вирус передается другому человека, когда у носителя еще отсутствуют симптомы, эксперты не исключают, что цифры на самом деле могут быть выше и варьироваться в пределах от 51 до 70 процентов.