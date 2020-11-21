COVID-19 в мире: Азербайджан продлевает карантин, в Торонто и Мадриде вводят жесткий локдаун

Ограничительная мера продлится с 4 по 14 декабря и призвана "остановить распространение коронавируса в столицу Испании и из нее в течение долгих выходных 5-8 декабря".

По словам заместителя главного санитарного врача мадридского округа Антонио Сапатеро, власть хочет, "чтобы ситуация к Рождеству была как можно лучше".

В самом Мадриде также продлят ежедневный комендантский час. По новым правилам, он будет действовать с 00:00 до 6:00. Также будут введены ограничения на массовые собрания. Можно будет собираться в группы до шести человек.

Правительство Испании продлило чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса до мая следующего года. Кроме того, большая часть населения Испании будет вакцинирована от коронавируса в первой половине 2021 года.

Тем временем, в канадском Торонто и в регионе Пил округа Онтарио вводят 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Ограничение ступит в силу в понедельник, 23 ноября.

Новые ограничения подразумевают полное закрытие спортивных и досуговых центров, казино, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос.

На улице можно собираться в группы не более десяти человек, таким же количеством ограничено единовременное число прихожан в религиозных учреждениях, на похоронах и свадьбах.

Школы, аптеки и продуктовые магазины остаются открытыми, а торговым центрам и другим магазинам необходимо будет перейти на доставку товаров или позволить их забирать покупателям с улицы после онлайн-покупок.

Населению настоятельно рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу и отказаться от общения с родными и друзьями. При этом нарушителям положений локдауна грозит штраф в 750 канадских долларов (более 570 долларов).

Специальный карантинный режим по COVID-19 в Азербайджане был продлен до 28 декабря. Такое решение было принято в связи с высокой динамикой заражения коронавирусом. Так, с 0:00 21 ноября по 6:00 28 декабря на выходных на территории Азербайджана не будет работать общественный транспорт. В связи с этим также продлевается закрытие метро в Баку.