Сб, 21.11.2020
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Сегодня годовщина Золитудской трагедии, но мероприятия памяти жертв проводиться не будут

В пятилетнюю годовщину золитудской трагедии прошло мероприятие памяти погибших

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией из-за Covid-19 не планируется проводить публичных мероприятий памяти жертв золитудской трагедии, сообщила агентству LЕТА представитель общества "Золитуде 21.11", депутат Сейма Регина Лочмеле.

Никаких официальных мероприятий сегодня не запланировано, но потерпевшие и близкие погибших придут к временному памятнику, чтобы поставить свечи, возложить цветы и почтить память погибших в трагедии. Минута памяти состоится в 17.44 - именно в это время семь лет назад произошло первое обрушение супермаркета Maxima.

Лочмеле напомнила, что в прошлом году общество не проводило публичные мероприятия, протестуя против затягивания рассмотрения дела о золитудской трагедии в суде. В этом году люди на мероприятие не приглашаются в целях эпидемиологической безопасности.

"Каждый, кто считает необходимым помянуть погибших, может это сделать. Площадь вмещает много людей, но это будет неформальная минута памяти",

- сказала Лочмеле.

При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы.

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