Сегодня годовщина Золитудской трагедии, но мероприятия памяти жертв проводиться не будут

Никаких официальных мероприятий сегодня не запланировано, но потерпевшие и близкие погибших придут к временному памятнику, чтобы поставить свечи, возложить цветы и почтить память погибших в трагедии. Минута памяти состоится в 17.44 - именно в это время семь лет назад произошло первое обрушение супермаркета Maxima.

Лочмеле напомнила, что в прошлом году общество не проводило публичные мероприятия, протестуя против затягивания рассмотрения дела о золитудской трагедии в суде. В этом году люди на мероприятие не приглашаются в целях эпидемиологической безопасности.

"Каждый, кто считает необходимым помянуть погибших, может это сделать. Площадь вмещает много людей, но это будет неформальная минута памяти",

- сказала Лочмеле.