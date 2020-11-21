Президент Керсти Кальюлайд освободила Майлис Репс от должности министра образования

«Вчера вечером премьер-министр Юри Ратас направил мне заявление министра образования и науки Майлис Репс об отставке. Сегодня я подписала решение, в соответствии с которым я, по предложению премьер-министра, освобождаю министра образования от должности», - передала BNS слова президента канцелярия главы государства.

«Последняя неделя была тяжелейшим периодом в моей политической карьере. Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку и приношу свои извинения», - отметила сама Майлис Репс накануне в своем комментарии, размещенном в социальных сетях.

«Я хочу обеспечить своим несовершеннолетним детям защищенную и спокойную среду, в которой они могли бы расти. По этой причина я решила сегодня подать в отставку с поста министра образования и науки, а также взять на себя ответственность за свои ошибки в том, что я совместила свою рабочую и семейную жизнь. Благодарю всех, кто выразил мне поддержку! И на посту депутата Рийгикогу я приложу все силы для развития сферы образования и науки, а также жизни в Эстонии», - отметила Репс.

Репс работала министром образования с 2016 года. Она также занимала этот пост в период с 2002 по 2003 год и с 2005 по 2007 год.

Репс в среду, 18 ноября, пришлось объясниться перед общественностью и СМИ, почему шофер ведомства регулярно развозит ее детей по школам и кружкам по интересам. Фотодоказательства накануне предоставило издание Õhtuleht.

После ухода с поста министра Репс продолжит работу в качестве депутата Рийгикогу.