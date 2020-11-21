Союз журналистов: действия министра юстиции волей-неволей напоминают телефонное право в оккупационное время

«То, что министр Райво Аэг отправил главному прокурору Андресу Пармасу SMS для расследования деятельности журналистов на основании статьи 137 Пенитенциарного кодекса, параграфа о частной слежке, беспрецедентно и волей-неволей напоминает телефонное право в оккупационное время, хотя и на более высоком технологическом уровне», - считает председатель Эстонского союза журналистов Хелле Тийкмаа.

«Журналисты Õhtuleht сделали свою работу, обратив внимание общественности на то, что министру не следует использовать служебный автомобиль в личных целях. Тот факт, что это было обоснованно, показывает и решение Майлис Репс уйти в отставку. Правление союза расценивает действия министра юстиции как нападки на свободу прессы», - отмечает Тийкмаа.

Министру образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) в среду пришлось объясниться перед общественностью и СМИ, почему шофер ведомства регулярно развозит ее детей по школам и кружкам по интересам. Фотодоказательства накануне предоставило издание Õhtuleht и само попало под огонь критики за публикацию снимков детей, хот их лица видны не были.

В пятницу Репс заявила о своем решении уйти в отставку. В субботу утром президент Керсти Кальюлайд, по предложению премьер-министра, освободила Репс от должности.