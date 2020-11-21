Nexta опубликовала аудиозаписи с голосами людей из окружения Лукашенко, свидетельствующие об их причастности к гибели Бондаренко

На первой записи, опубликованной в среду, как утверждается, слышны голоса друга Лукашенко и главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, а также спортсмена Дмитрия Шакута. Они обсуждают последствия нападения на минчанина Романа Бондаренко вечером 11 ноября. Фамилия Бондаренко в записи не звучит, однако обстоятельства обсуждаемого инцидента совпадают с обстоятельствами нападения на Бондаренко, который умер на следующий день после избиения.

На второй записи звучат голоса, похожие на голоса того же Баскова и пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, одной из наиболее приближенных к нему чиновниц. Они, в частности, обсуждают создание "летучих отрядов" для борьбы с наглядной агитацией противников Лукашенко. В задачу этих отрядов, в частности, входит закрашивание муралов и срезание бело-красно-белых лент.

По свидетельствам очевидцев, именно участники одного из подобных отрядов впоследствии вступили в стычку с Бондаренко. Кто именно нанес ему смертельные травмы, до сих пор не известно.

Из разговора с участием женщины, похожей на Эйсмонт, следует, что именно она координировала действия таких отрядов, а также лично принимала участие в выездах и рейдах по минским дворам для борьбы с оппозицией. В записи люди, похожие на приближенных Лукашенко, в непринужденной манере, с шутками и смехом договариваются, что во время рейдов будут вооружены, а их действия прикроет руководство правоохранительных органов.

Вероятно, участники рейда имели при себе даже стрелковое оружие. "У меня есть один такой <...> с резиной", - говорит женский голос, подразумевая, возможно, травматический пистолет с резиновыми пулями. Кроме того, участники разговора планировали запастись прочим "боевым инструментом", в том числе "аэрозольчиками" и "палочками" (вероятно, баллончиками с газом и дубинками).

Опасаясь, что их могут прослушивать, предполагаемые Эйсмонт и Басков намеренно избегали произнесения некоторых слов, а планируемую акцию называли "прогулкой". "Ну ладно, прогуляемся просто вечером", - сказала женщина с голосом Эйсмонт.

"Попшикаем аэрозольчиками", - добавил со смехом человек, похожий на Баскова, называвший собеседницу "Натулей". Подробный анализ записи сделала "Хартия'97".

В пятницу в Минске прощались с 31-летним Романом Бондаренко, скончавшимся 12 ноября. Он не был политическим активистом, но был возмущен, почему неизвестные лица пришли во двор его дома и стали снимать символику. В МВД заявили, что Бондаренко погиб после того, как вступил в конфликт с "неравнодушными гражданами, которые пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства".

Реакцией на гибель Бондаренко стали массовые акции протеста в Минске и других городах, которые жестко разогнала милиция. Народный мемориал на месте нападения на него был уничтожен, отмечает радио "Свобода".