«Это не COVID-19»: В Африке распространяется новое загадочное заболевание

«Около 300 сенегальских рыбаков после возвращения на сушу заметили симптомы кожного заболевания, причина которого остается неизвестной», — сообщает 20 ноября издание Le Parisien.

Власти изолировали заразившихся, а 18 из них были госпитализированы. Заболевших держат на стадионе в Дакаре. Местный телеканал Dakaractu распространил кадры, на которых видно, как болезнь поражает кожу.

Власти страны говорят, что наблюдают заболевание уже две недели. Заболевшим делали тесты на коронавирус, однако они все были отрицательными.

«Сегодня мы можем сказать, что это никак не связано с COVID-19, потому что тесты были отрицательными. Мы также не обнаружили наличия вирусов, что заставляет нас думать о токсическом происхождении болезни», — заявил министр здравоохранения Сенегала Абдулай Диуф Сарр.