У Европы и США будет долгий конфликт. Политик из ФРГ о "Северном потоке-2"

DW: Господин Триттин, если бы вас попросили дать прогноз по ситуации на данный момент - "Северный поток - 2" все-таки будет построен или нет?

Юрген Триттин: Это станет понятно по ходу реализации мер, которые принимает Россия - то есть "Газпром" и инвесторы.Так что пока это открытый вопрос. С юридической точки зрения препятствий не будет.

- С юридической - не будет, а фактически?

- Это зависит от того, удастся ли инвесторам и "Газпрому" закончить строительство с использованием имеющихся судов-трубоукладчиков. Если получится, то получится.

- Как вы оцениваете сегодняшние дебаты о "Северном потоке - 2" (интервью записывалось 19 ноября, накануне обсуждения в парламенте вопроса о газопроводе. - Ред.) ? Неужели что-то еще не сказано?

- Мне кажется, что независимо от повода для этих дебатов (повод - проект резолюции "АдГ", который был отклонен) должны много раз подумать вот о чем: может, "зеленые" все же были правы, когда говорили, что не нужна нам эта инфраструктура для горючего топлива. Вы посмотрите: цена на нефть стабильно низкая, цена на газ упала настолько, что в США разорилась треть фирм, добывающих газ методом гидроразрыва пласта. Другими словами, коронавирус спровоцировал долгосрочные потрясения на мировых рынках нефти и газа. И в этих условиях, усиленных так называемым "зеленым договором" в Европе, я начинаю сомневаться в том, что все эти деньги, закопанные на дне Балтийского моря, хоть когда-нибудь окупятся.

- Сигналы из Вашингтона однозначные - новый президент США собирается расширить санкции против фирм-подрядчиков якобы уже чуть ли не в январе. И что теперь? По вашему опыту, насколько эффективны санкции против "Северного потока - 2"?

- Я думаю, что с американской стороны позицию относительно "Северного потока - 2" разделяли и разделяют представители обеих партий. Однако большинство европейцев не разделяли эту позицию. Потому что европейцы считали, что сами вправе решать, где и у кого покупать газ. Поэтому я ожидаю, что между Европой и США будет продолжительный конфликт на этой почве. Но, я думаю, что политика за пределами санкций подразумевает дипломатию, даже может быть компромиссы. Так что тон общения изменится, я думаю, но битва продолжается.

- США утверждают, что они обеспокоены энергетической зависимостью Европы. Что вы думаете по этому поводу?

- Это просто смешно. Европа не зависит от одного источника - России. Имеющаяся газотранспортная инфраструктура в ЕС позволяет получать газ из Алжира, Ливии, Азербайджана или даже из США. Европа - очень независимый клиент. А Россия - крайне зависимый поставщик.