Коробейник: изменения в законах об иностранцах могут уничтожить эстонский ИТ-сектор

«Недавно правительство представило парламенту изменения закона об иностранцах, чтобы решить проблемы, которые, действительно, в некоторых секторах присутствуют. Это отдельная тема. Важно то, что эта инициатива нанесет непоправимый вред эстонским ИТ-фирмам. Высокооплачиваемые специалисты не смогут больше приезжать в Эстонию с членами своих семей, им запретят предлагать свои услуги разным фирмам, и если сейчас они могут начать работу сразу по приезде, то теперь им придется ждать разрешения месяцами.

Быстрый рост эстонского ИТ-сектора закончится, а рабочие места начнут потихоньку переезжать из Эстонии в другие страны. Проблема не только в том, что благодаря стартапам все в мире знают о нашей стране. Имидж - это хорошо, но речь сейчас идет о реальных деньгах, которые сегодня в госбюджет поступают, а завтра могут перестать поступать. Это те деньги, на которые мы строим дороги, платим зарплаты учителям и повышаем пенсии. Да, не все жители Эстонии работают в ИТ-сфере, но все выигрывают от того, что в нашей стране так много успешных стартапов.