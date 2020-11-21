Коробейник: изменения в законах об иностранцах могут уничтожить эстонский ИТ-сектор

«Сегодняшняя парламентская коалиция до сих пор приносила своими решениями пользу эстонскому ИТ-сектору. За полтора года мы запустили визу для "цифровых кочевников", освободили фирмы от необходимости посещать нотариуса для оформления инвестиций, не трогали налоги, весной кризисную помощь получили многие ИТ-фирмы. Некоторые высказывания членов правительства, очевидно, не шли на пользу имиджу Эстонии, но к реальному результату работы у меня до сих пор претензий не было», - считает заместитель парламентской фракции центристов Андрей Коробейник в связи с изменениям к закону об иностранцах.
«Недавно правительство представило парламенту изменения закона об иностранцах, чтобы решить проблемы, которые, действительно, в некоторых секторах присутствуют. Это отдельная тема. Важно то, что эта инициатива нанесет непоправимый вред эстонским ИТ-фирмам. Высокооплачиваемые специалисты не смогут больше приезжать в Эстонию с членами своих семей, им запретят предлагать свои услуги разным фирмам, и если сейчас они могут начать работу сразу по приезде, то теперь им придется ждать разрешения месяцами.
Быстрый рост эстонского ИТ-сектора закончится, а рабочие места начнут потихоньку переезжать из Эстонии в другие страны. Проблема не только в том, что благодаря стартапам все в мире знают о нашей стране. Имидж - это хорошо, но речь сейчас идет о реальных деньгах, которые сегодня в госбюджет поступают, а завтра могут перестать поступать. Это те деньги, на которые мы строим дороги, платим зарплаты учителям и повышаем пенсии. Да, не все жители Эстонии работают в ИТ-сфере, но все выигрывают от того, что в нашей стране так много успешных стартапов.
Где-то проходит граница, и я не имею в виду границу Эстонии, которую авторы законопроекта собираются закрыть для иностранных специалистов. Вместе с Сиймом Кийслером мы представили поправки к закону об иностранцах, которые выведут ИТ-сектор из-под удара. Надеюсь, парламент нас поддержит».