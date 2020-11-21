Много фото ⟩ Одиннадцать способов освежить интерьер комнаты в классическом стиле

«Моей семье принадлежит фабрика по производству классической мебели, а поэтому мои симпатии к классическим интерьерам легко объяснить. Но работая дизайнером, я пришла к убеждению: легкий налет современности не помешает даже традиционному интерьеру. Вот приемы, которые я использую, чтобы осовременить классику», - говорит дизайнер Джудит Тейлор.

1. Добавьте черного цвета

Классические интерьеры часто оформлены в приглушенных тонах. В давние времена производители и красильщики тканей технически не могли придать текстильным изделиям яркие цвета. Сегодня мягкие краски в классических интерьерах используются потому, что так принято исторически.

Факт: использование черного цвета добавит контрастности, которая была недостижима для дизайнеров прошлого.

Многого черного не потребуется. Черные абажуры, обивка, декоративные подушки, картинные рамы — любое из перечисленного добавит комнате графичности и четкости. Кстати: немного черного уместно в любой комнате, хоть в классической, хоть в лофте, где и так много плотных оттенков.

2. Добавьте контрастный графический рисунок

Производители текстиля прошли долгий путь, и сегодня набивной рисунок может быть абсолютно любого цвета. Классическая мебель в сочетании с классическим текстилем и цветом стен может выглядеть слишком блекло. Если вы добавите выразительный графический элемент, комната сразу станет выглядеть бодрее.

3. Смешайте неожиданные цвета

В классических комнатах часто используется несколько видов текстиля, подобранных в тон. Нарушение гармонии с помощью яркого цвета оживит любой скучный микс.

Обратите внимание на фиолетовый цвет в этой комнате. Это не просто неорганизованная куча чего-то яркого. Здесь есть своя логика. Оттенок на пледе эхом отзывается в тоне подушек и повторяется в букете цветов на прикроватной тумбе.

4. Поработайте редактором

Многие традиционные комнаты давно пора отредактировать. Аксессуары и безделушки накапливаются годами, и ничто уже не выделяется, хотя каждая отдельная вещь сама по себе вроде бы неплоха. Выберите какой-то один предмет, к которому будет притягиваться взгляд, добавьте пару-тройку второстепенных персонажей и уберите все остальное.

5. Замените ковер

Гостиная, где классическая мебель стоит на ковре с классическим рисунком, смотрится статично. Если мебель добротная и вы не планируете ее менять, освежите образ при помощи современного ковра. Модель из сизаля — прекрасный вариант. Для смелых — яркий ковер с графическим рисунком в виде полосок или звериной шкуры.

6. Добавьте новый пуф

Чтобы традиционная комната выглядела более современно, ищите способ немного расслабить стиль. Комфорт — ключ от всех дверей. В гостиной с ролью расслабляющего элемента отлично справится большой пуф. Он выглядит достаточно формально, но в то же время будто говорит: «Давай, закинь на меня ноги».

7. Смените обивку

Секрет превращения классического предмета в современный заключается в создании конфликта между стилем мебели и рисунком его обивки. Мелкая клетка, елочка или гусиная лапка могут полностью преобразить традиционную мебель.

8. Поменяйте абажуры

Ищите что-то в форме цилиндра или параллелепипеда и откажитесь от всяких складок, оборок и неправильных форм. Все это выглядит несовременно. Подберите простой абажур, пропорциональный и повторяющий форму основания светильника. Беспроигрышный вариант для настольных ламп — черный.

9. Разбейте комплекты

Столовый гарнитур, в котором стол и стулья идеально сочетаются — дела давно минувших дней. Существует масса способов обыграть эту тему. Вы можете поставить стул из другого комплекта во главе стола или обить стулья разной тканью. Или добавить классическому интерьеру ультрасовременную столовую группу.

10. Используйте отражения

Когда я представляю себе старомодную комнату в классическом стиле, я всегда вижу комбинацию нескольких спокойных оттенков и слишком много матовых поверхностей. Вернуть к жизни такую комнату может пара блестящих или глянцевых деталей. Удивительно, как всего лишь один отражающий элемент может перенести интерьер из вчерашнего дня в сегодняшний.

11. Полюбите абстракцию