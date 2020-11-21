В Пирита снова обсудят строительство магазина Maxima

«Строительство торгового центра Maxima в районе Пирита, которое годами вызывало противоречивые эмоции, достигло стадии, когда Maxima внесла существенные изменения в детальную планировку и представила проект нового решения для магазина», - сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Он отметил, что по сравнению с предыдущей планировкой новое решение позволило уменьшить объем здания и перенести парковку под землю.

«Во вторник станет известно, что жители Пирита думают о новой планировке», - сказал Лийнат и подтвердил, что сеть магазинов учла все предложения по поправкам, которые жители представили в отношении планировки ранее.