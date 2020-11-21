В Пирита снова обсудят строительство магазина Maxima

Во вторник, 24 ноября, в здании районной управы Пирита состоится общественная дискуссия, посвященная решению детальной планировки участков по Меривялья-теэ, 80, Пуки-теэ, 29 и 31. Сеть Maxima уже давно хочет построить здесь магазин, но ее желания наткнулись на противодействие местного населения.
«Строительство торгового центра Maxima в районе Пирита, которое годами вызывало противоречивые эмоции, достигло стадии, когда Maxima внесла существенные изменения в детальную планировку и представила проект нового решения для магазина», - сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.
Он отметил, что по сравнению с предыдущей планировкой новое решение позволило уменьшить объем здания и перенести парковку под землю.
«Во вторник станет известно, что жители Пирита думают о новой планировке», - сказал Лийнат и подтвердил, что сеть магазинов учла все предложения по поправкам, которые жители представили в отношении планировки ранее.
Общая планировка района Пирита предусматривает строительство в этом районе коммерческого здания. Недвижимость принадлежит сети Maxima. Открытое обсуждение планировки организует акционерное общество K-Projekt.