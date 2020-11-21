Раймонд Кальюлайд: Эстонии нужен русскоязычный министр образования

«Центристской партии предстоит найти нового министра образования. На мой взгляд, правильнее всего было бы доверить эту должность русскоязычному человеку. Конечно, самым важным вопросом в этой сфере является большее финансирование зарплат учителей и образования в целом. Но наряду с этим государство уже много-много лет не в состоянии предложить хоть одно адекватное решение сложной проблемы – как быть с русскоязычными школами. Ни у одной партии в Эстонии нет готового плана действий. При этом новых учителей для русскоязычных школ уже не хватает», – отметил Раймонд Кальюлайд.

По его словам, русскоязычные дети несправедливо оказываются в Эстонии в более проигрышной стартовой позиции для дальнейшей, взрослой жизни. И эта несправедливость только усиливает пронизывающую все наше общество несправедливость.

«Так что же делать? Как мы решим эту проблему? Центристская партия совсем не обязательно должна выбирать русскоязычного кандидата на пост министра из числа членов партии. Михаил Кылварт совершенно точно очень хочет стать министром образования, но вряд ли Юри Ратас всерьез воспринимает его как кандидата. Даже если благодаря этому для Майлис Репс освободится пост мэра Таллинна со всеми сопутствующими материальными благами. Как известно, годовой доход столичного мэра намного превышает доход не только министра образования, но даже премьер-министра», – подчеркнул он.

«Но в Эстонии помимо Михаила Кылварта и Яны Тоом есть и другие люди, кто справились бы с работой министра образования не хуже, чем Майлис Репс. Может, эта сфера для разнообразия заслуживает руководителя, который действительно посвятит себя образованию, учителям и школам, а не только улаживанию регулярных конфликтов между центристами и EKRE в правительстве, постоянному разрешению всевозможных проблем своей партии и прочей внутриполитической ерунде?» – сказал Кальюлайд.

По его словам, многие сочтут, что для Эстонии русскоязычный министр образования – это что-то неслыханное. «Но я напомню, что с 2014 по 2015 год эту сферу возглавлял социал-демократ Евгений Осиновский. Неужели Центристская партия, которая говорит о необходимости более сплоченного общества, не готова к русскоязычному министру образования?» – подчеркнул Раймонд Кальюлайд.