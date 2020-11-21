Фото ⟩ Рождественская ель возрастом около 50 лет доставлена на Ратушную площадь

«Как мы уже говорили ранее, ель росла во дворе жилого дома одной семьи и ей около полувека. Демонтаж большого дерева и его транспортировка с одной из узких улиц Пяэскюла настоящий вызов, но в итоге все прошло без заминок. Только работы пришлось перенести на два дня из-за сильного шторма», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Райдо, проживающий в доме, на участке которого растет ель, рассказал ранее, что ее посадил отец в качестве подарка на первый день рождения сына: «Когда дерево выросло, то оно стало нашей рождественской елью, которую мы каждый год украшали цветными гирляндами. Сейчас оно выросло настолько, что стало опасным для дома. В последние десять лет наши друзья шутили, что мы растим во дворе ель для Ратушной площади. В итоге так и получилось».

Уже третий год подряд рождественскую ель удается найти в Таллинне. В этом году из 26 предложенных деревьев восемь были из столицы, а одно дерево было из финского города Вантаа.

Рождественская ель 2020 ФОТО: Kesklinna valitsus

«Мы хотим поблагодарить семью, которая вырастила для таллиннцев такую красивую рождественскую ель. Хотим сказать спасибо и оператору, который обеспечил доставку ели на Ратушную площадь. Как только ель будет установлена и закреплена, ее начнут украшать. Как будет выглядеть дерево с новыми украшениями можно будет узнать уже вечером 27 ноября, когда будут зажжены огни, как на рождественской ели, так и на рынке вокруг нее», - добавила старейшина района Кесклинн.