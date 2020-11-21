Фото ⟩ Рождественская ель возрастом около 50 лет доставлена на Ратушную площадь

Сегодня днем на Ратушную площадь была доставлена рождественская ель, которая со следующей недели станет центральным объектом рождественского рынка.
«Как мы уже говорили ранее, ель росла во дворе жилого дома одной семьи и ей около полувека. Демонтаж большого дерева и его транспортировка с одной из узких улиц Пяэскюла настоящий вызов, но в итоге все прошло без заминок. Только работы пришлось перенести на два дня из-за сильного шторма», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Райдо, проживающий в доме, на участке которого растет ель, рассказал ранее, что ее посадил отец в качестве подарка на первый день рождения сына: «Когда дерево выросло, то оно стало нашей рождественской елью, которую мы каждый год украшали цветными гирляндами. Сейчас оно выросло настолько, что стало опасным для дома. В последние десять лет наши друзья шутили, что мы растим во дворе ель для Ратушной площади. В итоге так и получилось».
Уже третий год подряд рождественскую ель удается найти в Таллинне. В этом году из 26 предложенных деревьев восемь были из столицы, а одно дерево было из финского города Вантаа.
«Мы хотим поблагодарить семью, которая вырастила для таллиннцев такую красивую рождественскую ель. Хотим сказать спасибо и оператору, который обеспечил доставку ели на Ратушную площадь. Как только ель будет установлена и закреплена, ее начнут украшать. Как будет выглядеть дерево с новыми украшениями можно будет узнать уже вечером 27 ноября, когда будут зажжены огни, как на рождественской ели, так и на рынке вокруг нее», - добавила старейшина района Кесклинн.
Рождественский рынок, как и ель на Ратушной площади, будет в этом году выглядеть несколько иначе - домики на рынке будут установлены рассредоточено, культурная программа будет проходить не на сцене, а по всему Старому городу, а жителей столицы и ее гостей ждут сюрпризы.