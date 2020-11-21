Фото ⟩ Из-за скользкой дороги прицеп фуры опрокинулся в кювет

Сам грузовой автомобиль остался на дороге, но одно из направлений движения оказалось заблокировано из-за аварии. Люди не пострадали.

Cегодня утром дорожное покрытие на основных и вспомогательных шоссейных дорогах в основном мокрое, второстепенные дороги местами могут быть скользкими.

На месте ДТП работают спасатели. ФОТО: Erakogu