Сб, 21.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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  • Из-за скользкой дороги прицеп фуры опрокинулся в кювет

Фото ⟩ Из-за скользкой дороги прицеп фуры опрокинулся в кювет

Скриншот видео регистратора

ФОТО: Erakogu

Сегодня около 6.10 утра произошло дорожно-транспортное происшествие на 117-м километре шоссе Таллинн - Пярну, где прицеп грузовика соскользнул в канаву и упал на бок,  пишет Pärnu Postimees.

Сам грузовой автомобиль остался на дороге, но одно из направлений движения оказалось заблокировано из-за аварии. Люди не пострадали.

Cегодня утром дорожное покрытие на основных и вспомогательных шоссейных дорогах в основном мокрое, второстепенные дороги местами могут быть скользкими.

На месте ДТП работают спасатели.

ФОТО: Erakogu

 Согласно прогнозу погоды, температура воздуха и дорог в Эстонии утром останется отрицательной. Днем, начиная с островов, тучи сгустятся и пойдет дождь, на материке возможен и мокрый снег.

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