Фото ⟩ Из-за скользкой дороги прицеп фуры опрокинулся в кювет

Сегодня около 6.10 утра произошло дорожно-транспортное происшествие на 117-м километре шоссе Таллинн - Пярну, где прицеп грузовика соскользнул в канаву и упал на бок, пишет Pärnu Postimees.
Сам грузовой автомобиль остался на дороге, но одно из направлений движения оказалось заблокировано из-за аварии. Люди не пострадали.
Cегодня утром дорожное покрытие на основных и вспомогательных шоссейных дорогах в основном мокрое, второстепенные дороги местами могут быть скользкими.
Согласно прогнозу погоды, температура воздуха и дорог в Эстонии утром останется отрицательной. Днем, начиная с островов, тучи сгустятся и пойдет дождь, на материке возможен и мокрый снег.