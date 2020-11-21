В Москве 17-летний юноша убил 14-летнюю подругу и покончил с собой

В Москве 17-летний подросток убил свою 14-летнюю знакомую после чего покончил жизнь самоубийством, пишет Meduza.io.
Тело девушки с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено в пятницу, 20 ноября, в одной из квартир дома на Можайском шоссе, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по городу Юлию Иванову.
«Предварительно установлено, что в квартире у подростка находился ее 17-летний знакомый, который нанес ей удары ножом. После совершенного преступления молодой человек покончил жизнь самоубийством», — рассказала Иванова.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», его расследование лично контролирует глава ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.
По данным телеграм-канала Mash, подростки встречались. В день убийства девушка позвала друга в свою квартиру, где между ними, по пока не известной причине, произошел конфликт. По версии Mash, сначала было найдено тело покончившего с собой юноши и лишь спустя несколько часов после этого в квартире обнаружили убитую девушку.