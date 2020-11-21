В Москве 17-летний юноша убил 14-летнюю подругу и покончил с собой

Тело девушки с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено в пятницу, 20 ноября, в одной из квартир дома на Можайском шоссе, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по городу Юлию Иванову.

«Предварительно установлено, что в квартире у подростка находился ее 17-летний знакомый, который нанес ей удары ножом. После совершенного преступления молодой человек покончил жизнь самоубийством», — рассказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», его расследование лично контролирует глава ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.