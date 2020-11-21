Сб, 21.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
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  • Ратас: дистанционное обучение в гимназиях Ида-Вирумаа и Харьюмаа сохранится до 10 января

Ратас: дистанционное обучение в гимназиях Ида-Вирумаа и Харьюмаа сохранится до 10 января

Э-обучение. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Согласно планам правительства, дистанционное обучение на гимназической ступени в школах Харьюмаа и Ида-Вирумаа будет вестись с 24 ноября по 10 января.

На дистанционное обучение должны будут перейти ученики 10, 11 и 12 классов в Ида-Вирумаа и Харьюмаа. По словам Ратаса, эта мера будет действовать до 10 января, то есть до окончания периода праздников и школьных каникул, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". 

По этому поводу департамент здоровья отдаст соответствующее распоряжение местным самоуправлениям, а Министерство образования и науки – государственным учебным заведениям.

Комментируя сокращение деятельности кружков и ограничения в театрах и кинотеатрах, Ратас заявил, что это делается с целью предотвратить полное прекращение планового лечения в больницах в декабре. 

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