Ратас: дистанционное обучение в гимназиях Ида-Вирумаа и Харьюмаа сохранится до 10 января

Согласно планам правительства, дистанционное обучение на гимназической ступени в школах Харьюмаа и Ида-Вирумаа будет вестись с 24 ноября по 10 января.
На дистанционное обучение должны будут перейти ученики 10, 11 и 12 классов в Ида-Вирумаа и Харьюмаа. По словам Ратаса, эта мера будет действовать до 10 января, то есть до окончания периода праздников и школьных каникул, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
По этому поводу департамент здоровья отдаст соответствующее распоряжение местным самоуправлениям, а Министерство образования и науки – государственным учебным заведениям.
Комментируя сокращение деятельности кружков и ограничения в театрах и кинотеатрах, Ратас заявил, что это делается с целью предотвратить полное прекращение планового лечения в больницах в декабре.