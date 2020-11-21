Картина дня: коронавирус на стройке Lidl, экстренный режим в больницах и самые прибыльные фирмы Эстонии

В Эстонии коронавирусом COVID-19 заразились еще 305 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5437 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 305, что составляет 5,6% от общего числа проведенных за сутки тестов. Читать далее...

Президент Керсти Кальюлайд освободила Майлис Репс от должности министра образования

Президент Керсти Кальюлайд в субботу утром приняла решение освободить от должности министра образования и науки Майлис Репс. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Кийк: министр Репс сделала выбор между политикой и семьей

Министр образования и науки Майлис Репс вчера сообщила общественности, что подает в отставку из-за скандала со служебным автомобилем. По мнению министра социальных дела Танеля Кийка, эта отставка - большая потеря для Центристской партии. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Не нужно путать государственный карман с личным

Определенно главной персоной этой недели стала министр образования и науки Майлис Репс, которую уличили в злоупотреблении служебным положением, что привело к отставке главы министерства и матери шестерых детей. Читать далее...

ОБЗОР 〉 В нынешнем составе правительства сменился уже седьмой министр

Во втором правительстве Юри Ратаса, начавшем работу в апреле 2019 года, в течение года и семи месяцев сменилось семь министров. Шесть министров сменила EKRE, сегодня подала в отставку министр образования и науки от Центристской партии Майлис Репс. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд: Эстонии нужен русскоязычный министр образования

Депутат Рийгикогу, социал-демократ Раймонд Кальюлайд призывает Центристскую партию выдвинуть на пост нового министра образования русскоязычного кандидата, что будет способствовать большей сплоченности в обществе и поможет наконец решить вопрос с дальнейшей судьбой русскоязычных школ. Читать далее...

Коронавирус добрался до стройплощадки магазина Lidl

"Один человек инфицирован. Вся команда прошла тестирование, и мы ждем ответов», - сказал исполнительный директор Savekate, компании, занимающейся строительством полов в тартуском магазине Lidl, Тамбет Тасуя. Читать далее...

Больницы Эстонии переходят на экстренный режим и увеличивают количество койко-мест

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом больницы Эстонии переходят на экстренный режим и увеличивают количество койко-мест в общих палатах и интенсиве. По мере увеличения количества инфицированных будет уменьшаться плановое лечение, а в случае обострения хронических заболеваний жители страны могут обратиться в отделение экстренной медицины. Читать далее...

Тарту вводит до конца года строгие меры профилактики коронавируса: кружки переходят на удаленку

Ссылаясь на широкое распространение коронавируса, волостная управа Тарту решила с понедельника ограничить образование и занятия по интересам: на первых порах ограничения установлены до конца года. Читать далее...

Исследования показали, как распространяется большинство случаев Covid-19

Большинство коронавирусных инфекций распространяют люди, у которых нет симптомов, сообщил центр профилактики и борьбы с заболеваниями США. Центр добавил, что это одна из основных причин, почему ношение масок так важно. Читать далее...

ФОТО 〉 Рождественская ель возрастом около 50 лет доставлена на Ратушную площадь

Сегодня днем на Ратушную площадь была доставлена рождественская ель, которая со следующей недели станет центральным объектом рождественского рынка. Читать далее...

ГРАФИК 〉 Какие эстонские компании зарабатывали самую большую годовую прибыль?

В прошлом году в Эстонии самую большую прибыль получили банки Swedbank и SEB - 206 и 100 миллионов евро соответственно. Это был 8-й и 26-й cамый высокий годовой доход Эстонии за все времена. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 В черном-черном городе

В одном черном-черном городе черным-черным вечером из-за припаркованной черной-черной машины на дорогу вышел черный-черный пешеход, одетый в черную-черную куртку... Что, напоминает сюжет какой-то черной-черной сказки? Хотелось бы, но на самом деле — это обычная картина на эстонских улицах в условиях наступающей довольно рано темноты. Читать далее...

ВИДЕО 〉 В России на машину с крыши дома рухнула бетонная плита. Хозяин авто успел отскочить