Судно Viking Line наскочило на риф у Аландских островов
Судно Viking Line «Грейс» сегодня село на мель недалеко от Аландских островов, сообщает Aftonblade. Шведские спасатели подтвердили, что судно наскочило на риф, и, хотя пробоины нет, судно застряло на мелководье.
По данным Ilta Sanomat, на борту находится 331 пассажир и 98 членов экипажа. «Это сильный шторм, выглядит не очень хорошо», - передает слова очевидца Aftonbladet. По словам представителя Viking Line, опасности для жизни людей нет. Пока что никого не эвакуировали, но, по словам представителя Viking Line, это будет сделано в ближайшее время.
Viking Grace - паром финской судоходной компании Viking Line, построенный в 2013 году на верфи STX Europe в Турку для маршрута Турку-Стокгольм. Судно имеет 880 кают, 2980 спальных мест и автомобильную палубу для грузовиков и две отдельные автомобильные палубы для легковых автомобилей.