Судно Viking Line наскочило на риф у Аландских островов

По данным Ilta Sanomat, на борту находится 331 пассажир и 98 членов экипажа. «Это сильный шторм, выглядит не очень хорошо», - передает слова очевидца Aftonbladet. По словам представителя Viking Line, опасности для жизни людей нет. Пока что никого не эвакуировали, но, по словам представителя Viking Line, это будет сделано в ближайшее время.