Видео ⟩ Судно Viking Line наскочило на риф у Аландских островов, пассажиры провели ночь на борту
Судно Viking Line «Грейс» вчера село на мель недалеко от Аландских островов, сообщает Aftonblade. Шведские спасатели подтвердили, что судно наскочило на риф, и, хотя пробоины нет, судно застряло на мелководье. Накануне вечером сообщалось, что люди не смогут покинуть судно до утра.
По данным Ilta Sanomat, на борту находится 331 пассажир и 98 членов экипажа. «Это сильный шторм, ситуация выглядит не очень хорошо», - передает слова очевидца Aftonbladet.
По словам представителя Viking Line, опасности для жизни людей нет.
Компания Viking Line объявила, что пассажиры останутся на борту на ночь и будут вывезены с корабля не позднее полудня воскресенья. Утром пассажиров также информируют, на каких судах они будут отправлены в Финляндию или Швецию.
Viking Grace - паром финской судоходной компании Viking Line, построенный в 2013 году на верфи STX Europe в Турку для маршрута Турку-Стокгольм. Судно имеет 880 кают, 2980 спальных мест и автомобильную палубу для грузовиков и две отдельные автомобильные палубы для легковых автомобилей.