Видео ⟩ Судно Viking Line наскочило на риф у Аландских островов, пассажиры провели ночь на борту

По данным Ilta Sanomat, на борту находится 331 пассажир и 98 членов экипажа. «Это сильный шторм, ситуация выглядит не очень хорошо», - передает слова очевидца Aftonbladet.

По словам представителя Viking Line, опасности для жизни людей нет.

Компания Viking Line объявила, что пассажиры останутся на борту на ночь и будут вывезены с корабля не позднее полудня воскресенья. Утром пассажиров также информируют, на каких судах они будут отправлены в Финляндию или Швецию.

Viking Grace - паром финской судоходной компании Viking Line, построенный в 2013 году на верфи STX Europe в Турку для маршрута Турку-Стокгольм. Судно имеет 880 кают, 2980 спальных мест и автомобильную палубу для грузовиков и две отдельные автомобильные палубы для легковых автомобилей.