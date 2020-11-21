Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее, напомнили в российском МИДе, "под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в июле 2020 года объявило о решении ввести национальные санкции против ряда должностных лиц нашей страны в рамках т.н. "дела Магнитского".

В связи с этим Захарова заявила: "По всем сюжетам, связанным со смертью Сергея Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся "назначать" виновных и определять им "наказание". Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя".

Она уточнила, что ответный российский список введен в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.

"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа", - говорится в заявлении Захаровой.