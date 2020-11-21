В Германии врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19

Медицинский работник был задержан сотрудниками полиции 18 ноября. Его подозревают в том, что он преднамеренно ввел тяжелобольным пациентам сильнодействующие препараты, вызвавшие их немедленную смерть, сообщила пресс-служба полиции города.

В полиции города создали комиссию по расследованию обстоятельств убийств. Задержанный врач уже дал показания в связи со смертью одного из мужчин.