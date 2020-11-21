В Германии врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19

В немецком городе Эссен одного из врачей университетской клиники подозревают в убийстве двух пациентов с COVID-19.
Медицинский работник был задержан сотрудниками полиции 18 ноября. Его подозревают в том, что он преднамеренно ввел тяжелобольным пациентам сильнодействующие препараты, вызвавшие их немедленную смерть, сообщила пресс-служба полиции города.
В полиции города создали комиссию по расследованию обстоятельств убийств. Задержанный врач уже дал показания в связи со смертью одного из мужчин.
Медик заявил, что хотел прекратить страдания пациента и его родственников. 44-летний врач, имя которого не раскрывается, устроился работать в клинику в феврале нынешнего года.