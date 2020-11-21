Сб, 21.11.2020
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Михаил Кылварт

В Германии врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19

Университетская клиника Эссена.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В немецком городе Эссен одного из врачей университетской клиники подозревают в убийстве двух пациентов с COVID-19.

Медицинский работник был задержан сотрудниками полиции 18 ноября. Его подозревают в том, что он преднамеренно ввел тяжелобольным пациентам сильнодействующие препараты, вызвавшие их немедленную смерть, сообщила пресс-служба полиции города.

В полиции города создали комиссию по расследованию обстоятельств убийств. Задержанный врач уже дал показания в связи со смертью одного из мужчин.

Медик заявил, что хотел прекратить страдания пациента и его родственников. 44-летний врач, имя которого не раскрывается, устроился работать в клинику в феврале нынешнего года.

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